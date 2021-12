Letošní první prosincovou sobotu zemřel mladý rakouský motokrosař s úzkou vazbou na jihočeský tým Motosport Chýnov Rene Hofer. Bylo mu teprve devatenáct let…

Evžen Zadražil (vlevo) se svým kamarádem Rene Hoferem. | Foto: Deník

Při lyžování v Alpách zahynul bývalý motokrosař Motosportu Chýnov Rene Hofer

Již třetím rokem byl účastníkem té nejvyšší ligy, to znamená mistrovství světa třídy MX2, kde se dokázal prosadit mezi absolutní světovou špičku. „Začátek jeho kariéry však jednoznačně patřil českému juniorskému šampionátu. Bydlel zhruba pětadvacet kilometrů od hraničního přechodu Dolní Dvořiště, do Čech to měl blízko a rád se měřil s kvalitní jezdeckou konkurenci v českém juniorském šampionátu,“ vzpomíná na svého mladého parťáka šéf chýnovského klubu Evžen Zadražil.