Sestava Radomyšle: Pacovský, Ježek, Nepodal, Hokr, Havlík, Vachulka, Švancar, Toman, Votava, Slavíček.

Průběžný stav ve druholigové skupině A před tímto duelem hovořil jasně, domácím k potvrzení vítězství v základní části stačil bod, hosté, pokud by chtěli ještě domácí teoreticky předstihnout, potřebovali zvítězit. Situaci jim ale neusnadnilo to, že dorazili na jih bez své opory Klabíka a museli překopat své sestavy.

Utkání se odehrálo za slunečného počasí, ale jeho kvalitu dlouho ovlivňoval silný vítr. V úvodním zápase dvojic nastoupil domácí pár Votava s Tomanem proti J. Landrichterovi s Holatou. Hosté dokázali získat úvodní set, domácím se však podařilo utkání otočit a získat první domácí bod. Ke smůle domácích jejich elitní dvojice Hokr, Slavíček proti Padělkovi s Jirouškem letos poprvé prohrála a bylo vzrovnáno na 1:1. Pravá nohejbalová řežba pokračovala i úvodních zápasech trojic. Nejprve Votava s Tomanem a Švancarem po boji přelačili ve třetím setu Jirouška s bratry Landrichtery a získali domácím opět vedení. Poté Slavíček s Hokrem, Vachulkou a střídajícím Nepodalem získali snadno první set proti Holotovi, Foktovi a Padělkovi a v dobrém výkonu pokračovali i v setu druhém, až do vedení 7:4. Pak ale domácí udělali několik chyb, vrátili hosty do zápasu a ti šanci využili a získali set 10:9. O osudu utkání musel rozhodnout třetí set, a znovu poslední možný míč, když se Padělkovi povedlo šikovně vytlouct Nepodala na bloku bylo opět vyrovnáno. Ve vložené dvojici nastoupil Havlík s Vachulkou proti Foktovi a T. Landrichterovi, domácí borci předvedli bezduchý výkon a asi nejhorší v sezoně, hosté si s nimi doslova pohrávali a nepomohlo ani střídání a nasazení Pacovského a hosté se dostali poprvé do vedení.

Pěkný nohejbal byl k vidění v zápase singlistů, ke kterému nastoupili Hokr proti Holatovi. V utkání zvítězil domácí borec, když udělal v utkání méně nevynucených chyb, což se ukázalo jako rozhodující. Po úvodní odvetné trojici se domácí dostali znovu do vedení, když Votavova trojice porazila tu Padělkovu až posledním možným míčem ve třetím setu. Hosté pak opět kontrovali opět po vítězství Jirouškovy trojice nad tou Nepodalovou, jak jinak než po třech setech. Vyrovnáno 4:4 a o výsledku musí rozhodnout odvetné dvojice. Nejprve Votava s Tomanem nestačí ve třech setech na Jirouška s Padělkem, aby v zápětí Slavíček s Hokrem udolali Holatu s J. Landrichterem také ve třech setech a určili tak konečný stav 5:5.

"Utkání bylo ovlivněno silným větrem a hráčům trvalo, než si na podmínky alespoň trochu zvykli. Utkání bylo velice vyrovnané a skór se přilévalo ze strany na stranu. Sedm zápasů se rozhodovalo ve třetím setu a utkání trvalo bez mála čtyři hodiny. Nám se nakonec podařilo získat potřebný bod, který nám zajistil vítězství po základní části. Dobrý výkon podal L. Votava a po zranění vracející se Švancar. Na druhou stranu se totálně nepovedla vložená dvojice, naštěstí její zaváhání napravil Hokr v singlu. Základní část zakončíme příští týden v derby proti lepšícím se Strakonicím, rozhodně chceme udržet dosavadní letošní neporazitelnost," shrnul utkání M. Pacovský.

Autor: Milan Koubovský