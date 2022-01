Radim Madar už 10 let pečuje o blaho hradeckých basketbalistů

Už deset let se stará o blaho jindřichohradeckých basketbalistů masér a kustod Radim Madar (54 let). Společně s kolegou Štefanem Fejkem pečují o těla i zázemí čahounů od bezedných košů, aby měli co nejlepší podmínky pro svůj sport. V očích příznivců není jejich činnost příliš vidět, ale pro tým jsou nepostradatelní.

Pobídnout, poplácat, namotivovat, navodit pohodovou atmosféru. I to je práce maséra a kustoda hradeckých basketbalistů Radima Madara. | Foto: Lukáš Šamal

Bývalý policista si ještě před odchodem do civilu udělal masérský kurz, což se mu později náramně hodilo. „Známe se s generálním manažerem klubu Radkem Novákem, zamlada jsme spolu hráli fotbal. V době, kdy Hradec postupoval do elitní soutěže, potřebovali někoho, kdo hráčům bude dělat masáže a zabezpečovat další potřebný servis. Slovo dalo slovo a tak jsem tady. Už deset let,“ směje se sympatický muž. Práce maséra je celkem jasná, činnost kustoda pak obnáší především péči o dresy, ručníky, pití. „Důležité je, aby kluci měli všechno perfektně připravené v den utkání, to je jasné. Někteří hráči mají různé předzápasové rituály, chtějí se protáhnout, děláme jim tejpy. Hlavně se snažíme, aby vše probíhalo tak, jak má,“ popisuje Radim Madar. Kustodi a maséři bývají většinou veselé kopy, které se starají o to, aby v týmu panovala dobrá nálada a pohoda. Nejinak je tomu v kabině GBA Fio banky, přestože je v kádru řada cizinců, zejména amerických hráčů. „Já angličtinu neovládám, jen základy, ale to neznamená, že se nedomluvíme. A sranda je taky. Těší mě, že hoši ze zahraničí mají snahu dorozumět se česky,“ zmínil. Hradeckému týmu se v nejvyšší soutěži moc nedaří a uzavírá tabulku, což se samozřejmě odráží i na náladách v mužstvu. „Kdo dělal nějaký sport, ví, že to není jednoduché. Snažíme se udržet dobrou atmosféru, ale někdy ta deka už trochu padá. Ale v poslední době se výkony lepší. Snad se to odrazí i do výsledků a nejvyšší soutěž udržíme,“ přeje si.