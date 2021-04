Kapitán volejbalistů Jihostroje Radek Mach se po zlomenině kotníku vrátil do extraligy v rekordním čase.

České Budějovice mají stříbro | Foto: Deník/ Jan Škrle

Cítíte po prohře 1:3 v pátém zápase v K. Varech veliké zklamání?

Možná to teď je zklamání, ale s odstupem času budeme pyšní na to, co jsme dokázali.