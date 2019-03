Písek – Basketbalisté Písku utrpěli v nadstavbové skupině o 7. – 12. místo první porážku. Doma Sršni nejtěsnějším rozdílem 100:101 podlehli Synthesii Pardubice.

KOUČ Miroslav Janovský umí být impulsivní. | Foto: Jan Škrle

„Hosté přijeli s mladým a běhavým týmem. Soupeři prakticky o nic nešlo, protože Synthesia je béčkem extraligových Pardubic a do play off tedy postoupit nemůže. My máme postup do play off jistý, takže se hrál takový uvolněný a útočný basketbal. Myslím, že pro diváky to byl atraktivní zápas,“ hodnotí duel trenér píseckých Sršňů Miroslav Janovský.