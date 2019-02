Liberec - Jihočeši sice prohráli druhý set, pak ale zvládli koncovku a ve zbytku utkání už byli lepší než jejich protivník, vyhráli 3:1 a v sobotu se o postup do finále střetnou s Brnem.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice Kuliha (zleva), Kryštof a Michálek | Foto: Foto: Jan Škrle

Ve čtvtrfinále ČP volejbalistů nastoupil Jihostroj Č. Budějovice v liberecké hale proti Benátkám.

Do prvního pohárového utkání vstoupili volejbalisté Jihostroje naprosto soustředěně. Bleskurychle si vytvořili v prvním setu rozhodující náskok, který soupeř sice dotahoval, ale marně.

Jen mezi náhradníky zůstal zraněný Tomáš Fila, v benátecké sestavě tvrdil na postu univerzála muziku exbudějovický Radek Motys.

Úvodní set zakončil útokem ze zadní zóny smečař Kuliha.

Druhý set začali Jihočeši hodně lehkovážně (1:5) a za Habra přišel Červinka. Jeho spoluhráči mu moc nepomáhali, po chybách na přihrávce si Benátky náskok hravě udržely, a dokonce ho i navýšily: 9:18! Nevýrazného Michálka nahradil Fila, ale změna nepřišla, set bombou zakončil Radek Motys – 13:25.

Až do koncovky dalšího setu se Jihostroj trápil. Za stavu 21:22 přisoudil bod rozhodčí sporným verdiktem Jihostroji, místo 21:23 bylo srovnáno a protestující Benátky už se nevzpamatovaly: 25:22.

Jihočeši se uklidnili, ve zbytku utkání už byli lepší než jejich protivník, vyhráli 3:1 a v sobotu se o postup do finále střetnou s Brnem.

Jihostroj České Budějovice – Benátky nad Jizerou 3:1, (20, -13, 22, 17), čas: 100 minut.

Jihostroj ČB: Habr, Maciel, Michálek, Kuliha, Mach, Sobotka – libero Kryštof. (Červinka, Fila).

Trenér Jan Svoboda.