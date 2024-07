Greg Edwards se zastavil v Hluboké nad Vltavou. Zakládal tu baseball. Vyjádřil se i k baseballu na olympijských hrách. Na první kroky na jihu Čech si vzpomíná velmi dobře. „Mám toho opravdu hodně v paměti. Bylo to vlastně v Zámostí a tam začal i baseball na hřišti s devíti, deseti nebo patnácti hráči. A pak rychle ten počet narůstal až na šedesát. Neměli jsme žádné dresy, museli jsme najít pole. Všechno kolem baseballu se tu neustále zvětšovalo, ale týmový duch, zábava, jednota kolektivu a vzájemná pomoc, to všechno tam bylo. Jakmile jsme začali hrát baseball, hráli jsme ho 365 dní v roce.“ Pak už Hlubočtí nikdy nepřestali. Pod vedením Davida Šťastného to platí dodnes. Edwards pokračuje ve vzpomínání: „Hráli jsme uvnitř, v tělocvičně, a v létě i na jaře jsme byli venku. Problém byl v tom, že jsme začali hrát baseball, ale nebyly žádné jiné týmy, které by hrály proti nám, takže jsme si je museli vytvořit sami. Museli jsme je utvořit i v jiných městech, abychom vůbec mohli uspořádat turnaj. Dělal jsem projekty po celém světě. Tento byl mojí srdeční záležitostí. Je to ten nejlepší ze všech. No vidíte, a už je to neuvěřitelných třicet let.“

Sympatický Američan přitom byl na jihu Čech ještě o rok dřív. „Už v roce 1993,“ přikyvuje. „Teď je tu moderní areál. Vrátil bych se sem okamžitě. Miluju to tady. Miloval jsem to tehdy a miluju to i teď. Někteří z našich nejlepších přátel na celém světě jsou přímo tady.“

30. narozeniny baseballového klubu Sokol Hluboká | Video: Deník/ Kamil Jáša

Greg Edwards učil Čechy nejen baseball, ale měnil i jejich myšlení. „Čeští hráči?,“ reaguje po 30 letech. „Víte, Hemingway řekl velmi zajímavou věc, že baseball je nejrychlejší šachová partie na světě. A ti čeští hráči? Jejich mysl byla tak organizovaná, ideální pro strategii v baseballu. Naučili se tuto hru hrát velmi rychle. Nevím, jestli to víte, ale myslím, že to bylo v roce 1994, kdy jsme vyhráli finanční dotaci, abychom vzali dvaadvacet hráčů do Spojených států. Navštěvovali jsme baseballové kempy. Byli tam asi dva týdny, a když se vrátili, byli z nich basketbalisté. Pracovali na všem. Když se vrátili, vypadali prostě jako basketbalisté. Měli při návratu klobouky a spoustu dalších věcí. Pak už to bylo, jako kdyby vyrůstala zahrada.“Nejlepší hráči z Hluboké nad Vltavou byli a jsou v národním týmu české reprezentace. Hráli dokonce na světovém Superpoháru v Japonsku. Třeba Martin Mužík. „Viděl jsem to,“ říká Američan. „Zápasy jsem sledoval živě. Pracuji v Mexiku. Pracuji i ve Wisconsinu, ale díky internetu mohu sledovat zápasy, které hrají čeští baseballisté. A díval jsem se i na Baseball World Classic. Na zápasy národního týmu s Japonskem. Je prostě neuvěřitelné, jaké to tady teď je. Nikdy jsem o tom nemohl ani snít.“

Jaká je podle Edwardse pozice českých hráčů ve světovém baseballu? Budou hrát Major League Baseball? „To nevím, ale je to možné. Myslím, že se to nakonec podaří. Přijeli sem trenéři z Major League Baseball a s hráči se seznámili,“ ukazuje Greg rukou pod hlubocký zámek. „Vědí, jak jsou čeští hráči dobří. Problém je podle mě v tom, že čeští baseballisté nejsou na sto procent profesionálové. Mají i jinou práci. Pracují i v jiných zaměstnáních. Nejsou to prostě profesionální hráči. Až se tady liga dostane tam, kde jsou vlastně profesionální baseballisté, tak si myslím, že to Češi dokážou a prosadí se.“

Je čas olympijských her v Paříži, jaká je pozice baseballu pod pěti olympijskými kruhy? „Baseball na olympiádě nebyl po léta součástí her, ale teď se do toho vrací a má to, čemu se říká exhibice. Je to exhibiční sport, takže oni to hrají jako exhibici, ale ve skutečnosti to bylo nahrazeno Baseball World Classic. To je mezinárodní světová série. Skutečná světová série. Je to jako Euro Cup ve fotbale a mistrovství světa. Prostě to je tak. Ale mistrovství světa v baseballu je velká soutěž, tam hráče vidí každý. Každý ví, co se děje. Prezident Mexika je velký fanoušek baseballu. A když se Češi kvalifikovali a postoupili do Baseball World Classic, zastavil všechno v zemi. Žádný kongres, žádná rozhodnutí, vůbec nic. Budeme se jenom dívat, jak Češi hrají baseball. A byl tak šťastný. Pak vyhráli svůj první zápas. To bylo skvělé. A potom zápas s Japonskem s tak skvělou hrou. Ten Mexičan miluje český baseball.“