Z našeho oddílu se zúčastnili čtyři závodníci, a to nejmladší Jiří Jáchym Melichar, Nella Kalíšková , Nikola Zobalová a Martina Babáková.

Konkurence byla opravdu veliká a někteří naši závodníci byli zařazeni o kategorii výše. Zde měli opravdu co předvádět. Někteří si odnesli i drobná poranění (modřiny a pohmožděniny). Náš nejmladší závodník Jáchym Jiří Melichar se probojoval po složitých bojích až do finále, kde nestačil na svého soupeře a skončil na druhém místě. Též Nella Kalíšková se prala jak o život a v semifinále narazila na Polskou závodnici o hlavu vyšší a prohrála na body. Bylo z toho krásné třetí místo. Též Martina Babáková se probojovala až do semifinále ale na svoji soupeřku nestačila a skončila na výborném třetím místě.

Všichni závodníci dali do svých bojů odhodlání a nasazení. Moc jim gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho oddílu a města Protivín. Zároveň přejeme krásné prázdniny a všichni se těšíme na vystoupení na městských slavnostech v Protivíně. Po prázdninách se opět pustíme do náročných tréninků. Kdo by chtěl s námi trénovat, tak jej rádi uvítáme mezi sebou. Bližší informace najdete na našem FCB Taehan Taekwondo Protivín.

Umístění:

Jiří Jáchym Melichar 2. Místo

Nella Kalíšková, Martina Babáková 3. Místo

Nikola Zobalová bez umístění

Text: MZ, JK, EK