Semifinálovým soupeem jim byl neoblíbený HBC Svítkov Stars Pardubice. S tímto celkem prachatická děvčata v sezoně třikrát prohrála, z toho dvakrát na nájezdy. Tentokrát si prachatické hokejbalistky vytvořily od začátku velký tlak, ale pardubická branka byla jakoby zakletá. Několik velkých šancí zůstalo bez využití a nakonec tam padl tři minuty před koncem utkání nahozený míček z půlky hřiště. Pojistku přidala prachatická děvčata při power play soupeřek do prázdné brány. Obě branky dávala M. Krásová.

Ve finále podle očekávání narazily prachatické hokejbalistky na Lokomotivu Česká Třebová. S tou v sobotním programu dohrávek základní části prohrály 1:5. Tentokrát to však by zcela jiný zápas. Prachatičandy si vytvořily několik výborných šancí, ale neproměnily ani trestné střílení. Nakonec se k nim štěstíčko otočilo zády a soupeřky rozhodly o titulu minutu a tři vteřiny před koncem zápasu. Po loňském titulu tak prachatickým děvčatům patří letos druhé místo.

"V semifinále jsme dali šťastnou branku, ve finále jsme smolnou inkasovali. Takový však je sport," povzdech si po finálové porážce trenér prachatických děvčat Jaromír Kotlík.

Nicméně hráčky ze Šumavy zanechaly na šampionátu výborný dojem. "Holky to zvládly skvěle. Můžeme být všichni pyšní na to, co se dokázalo. Už to, že jsme se znovu dostali do finále, je velký úspěch. Holky nechaly na hřišti všechno. Finálový turnaj vždy ukáže charakter týmu a holky předvedly, že ho mají. Šancí bylo ve finále hodně, mohlo to být 5:3 pro nás, ale zkrátka to nevyšlo. Ale se druhým místem jsme spokojeni," zhodnotil vystoupení svých svěřenkyň Jaromír Kotlík a dodal: "Ještě se zlepšíme a příští rok si pohár vezmeme zpátky."