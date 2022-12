Trenérům Zdeňkovi a Martínkovi se pro letošní sezónu podařilo udržet v týmu několik mladých odchovankyň klubu, které vloni nasbíraly zkušenosti s nejvyšší ženskou soutěží, problémy tím ale neskončily.

„Bohužel, Rosecká si hned v prvním kole zlomila kůstku v nártu. V posledních utkáních už sice naskočila, ale ještě to není ono a zapojí se zřejmě až ve druhé části sezóny. A aby toho nebylo málo, tak Horsáková si přetrhla přední vaz,“ prozradil Petr Martínek, jaké komplikace tým provázejí.

Nový hlavní kouč David Zdeněk pracuje v této sezoně se čtrnáctičlenným kádrem a do sestavy musel zapracovat šestici nových hráček.

Dřívější hlavní trenér Petr Martínek mu dělá asistenta a zároveň zastává funkci sportovního manažera.

Další novinkou je, že kromě prvoligové Sparty začal klub spolupracovat také s Tygry Praha, s nimiž se Strakonice utkávají v extralize juniorek.

Také letos se družstvo Strakonic soustředí na závěrečnou část sezóny. Stoupající formu chtějí Jihočešky prokázat hlavně v play-out s cílem zachránit elitní soutěž.

Hlavními soupeři strakonických basketbalistek jsou týmy Trutnova a Slovanky. V prvních duelech na palubovkách těchto celků hráčky Strakonic neuspěly, v domácích odvetách však chtějí venkovní ztráty odčinit.

S Trutnovem se jim to uprostřed týdne podařilo a další klíčové utkání je čeká tuto středu, kdy hostí ve strakonické hale Slovanku, které minulou sobotu v Praze podlehly 40:85.

„Máme jí co vracet. A nejde jenom o porážku. My jsme Slovance vyšli vstříc s odložením zápasu, a když my jsme měli problém s hráčkami, Slovanka nám přeložit zápas neumožnila,“ prozrazuje Martínek, jaká mezi kluby panuje rivalita.

Důležitý duel se hraje ve středu od 17.45 hodin.