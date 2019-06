Chyšky, Přestavlky - Atletika pro radost je projekt Českého atletického svazu, který je rozdělen na dvě části.

Na snímku jsou zleva: Marie Fuková - oddílová koordinátorka kroužku, Josef Fuka - předseda atletického oddílu TJ Chyšky, Michaela Vanišová - trenérka atletické přípravky ZŠ a DD Přestavlky. | Foto: Archiv oddílu

Atletika pro radost I. , tj. "Atletické školní přípravky", určená pro děti od 6 do 11 let, reaguje na úspěchy projektů Atletika pro děti, Atletika pro děti do škol a nabízí prvním stupňům základních škol využít toho nejlepšího z nich tím, že oba projekty propojuje. Do tohoto projektu se také zapojila ZŠ a DD (Dětský domov) Přestavlky, která oslovila a navázala spolupráci s atletickým oddílem TJ Chyšky.