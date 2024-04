Volejbalová extraliga má svého vítěze – Jihostroj České Budějovice. Za triumfem stojí nejen hráči, ale i prezident klubu Jan Diviš, jenž má kořeny v Písku. Jaké emoce provázely zisk titulu a jak se projevuje volejbalová vášeň v Jihočeském kraji?

Jihostroj České Budějovice je mistrem 2023/24 | Video: Deník/ Kamil Jáša

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice vyhráli extraligu. Pro zlatou medaili si došel i prezident nejúspěšnějšího českého klubu Jan Diviš. Pochází z Písku, ke kterému se vždy velmi hrdě hlásí. S malou mírou nadsázky se dá tvrdit, že část medaile z extraligy volejbalistů patří také Písku.

Jak se cítíte s tou zlatou medailí na krku?

Cítím se velmi vyčerpaně, protože nervy, které jsem musel prožít, bych nikomu nepřál. Nicméně na konci přišla obrovská úleva a radost. Myslím si, že právě kvůli těmto emocím se sport dělá.

I na zápase v Praze jste byl osobně. Myslíte, že toto vyvrcholení české volejbalové sezony bylo na odpovídající úrovni?

Jsem o tom přesvědčen. Praha předvedla ve své hale výbornou připravenost. Je to malá hala s profesionálními podmínkami pro všechno. Skvělý výkon, skvělá show. U nás je skoro standardem, že máme plnou halu na zápasy, takže si myslím, že to byl svátek volejbalu a v tuto chvíli jsme my a Lvi byli v nejlepší formě a zaslouženě jsme byli ve finále.

Na finále opakovaně dorazilo 2500 diváků, to je oficiální údaj. Je nejen v Českých Budějovicích, ale i v celém Jihočeském kraji je o volejbal velký zájem?

Ano, určitě. Nemůžeme oficiálně přijmout více než dva a půl tisíce diváků, takže hala byla připravená pro dva a půl tisíce diváků. Každý, kdo byl přítomen, ví, že toto číslo nereprezentuje skutečnost. Musím říct, že jižní Čechy žijí volejbalem, obzvláště Budějovice. Kdybychom mohli, prodali bychom čtyři a půl tisíce vstupenek. Bohužel jsme museli prodej zastavit. Takže v Budějovicích, ale platí to o celém Jihočeském kraji, opravdu žijeme volejbalem a doufám, že to tak bude pokračovat.

Bude Jihostroj České Budějovice v příští sezóně hrát Ligu mistrů?

Ano, určitě. To je samozřejmost, pocta pro nás a povinnost pro mistra. Myslím si, že si už ani nedovedu představit, že by ti, kteří mohou hrát, odmítli. Takže se těšíme.

Oslavy byly dlouhé a velkolepé? Společně s hráči? Nebo to už jste nechal na mladších?

Už to nechávám na mladších. Udělal jsem si příjemný večer s nejbližšími, byl jsem tak vyčerpaný, že si nedovedu představit, že bych ještě něco vydržel.