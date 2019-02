Kromě hráček měla z výsledku velkou radost i nová trenérka Písečanek Kateřina Keclíková.



Bývalá reprezentantka má ve městě u Otavy pevné kořeny a k týmu se vrátila po dlouhých letech strávených ve Slavii Praha i v zahraničí.



V sobotu zažila vítěznou premiéru v roli trenérky Písku. „Bylo to upracované a ubojované vítězství. Holky do toho daly srdíčko. Věděly jsme, že zápas s Porubou bude možná jedním z těch klíčových a pečlivě jsme se na něj připravovaly. Chtěly bychom ve zbývajících duelech základní části získat co nejvíce bodů, aby bylo ve skupině o udržení ještě o co hrát,“ radovala se po úspěšné premiéře na lavičce Písku nová trenérka Kateřina Keclíková.



Ještě před týdnem, v utkání proti Zlínu, tým vedl Vladislav Jordák. Po prohraném zápase písecké vedení kouče Jordáka odvolalo a oslovilo právě Keclíkovou. Její novou asistentkou je rovněž bývalá hráčka Písku Kateřina Kučerová. „Na spolupráci jsme se s vedením domluvili minulou středu. Nebylo to lehké rozhodování, ale ať už jsem hrála kdekoliv, k Písku jsem vždy měla vřelý vztah. Proto jsem se rozhodla, že nebudu srab a zkusím to. Zápasy Písku jsem často navštěvovala a jsem přesvědčená, že hráčky mají mnohem větší potenciál. To je pro mě asi tím největším lákadlem,“ říká nová trenérka.



Z prvního zápasu proti Porubě si Kateřina Keclíková odnesla několik cenných poznatků. Ocenila především bojovnost, kolektivní přístup a také to, jak hráčky dokázaly zvládnout krizovou situaci poté, co Poruba dokázala ve druhé půli smazat náskok Písečanek a vyrovnat.



Spolu s asistenkou Kateřinou Kučerovou byla Keclíková u toho, když Písek nejvyšší soutěž před lety vybojoval a nyní ji chtějí obě dámy udržet. „Musíme jít zápas od zápasu. Vše se bude odvíjet od individuálních výkonů hráček a potažmo i toho kolektivního. Nyní jsme udělaly první krok, ale těch kroků musíme udělat ještě celou řadu,“ uvědomuje si Kateřina Keclíková.



Písecké nepotěšila sobotní výhra Plzně nad Olomoucí. I přes výhru nad Porubou tak Jihočešky stále ztrácí na Plzeňanky pět bodů, což není zrovna málo. „Mnozí nás už odepsali. Dokonce jsem se dočetl, že už nemáme ani teoretickou šanci,“ kroutil hlavou šéf píseckého klubu Rudolf Žaba. „Doufám, že i to by pro nás mohlo být hnacím motorem. Holky už jsem také nabádala, aby svou kůži neprodaly tak lacino,“ zareagovala na Žabova slova nová trenérka.



Tým podle ní musí zapracovat především na obraně. To je to hlavní, co by si přála zlepšit. „Hráčkám říkám, že dobrá obrana je základ. Nějaké ty góly vždycky dáme, nejdůležitější je však poctivě bránit. Viděly jsme to i při utkání se Zlínem. Problém nebyl v útoku, ale v tom, že jsme dostaly hodně gólů. S tolika obdrženými brankami se pak těžko vyhrává,“ má recept na zlepšení Kateřina Keclíková.