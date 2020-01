Skončil rok 2019 a chyšecký vytrvalec stál na startu rekreačního běhu mužů na jeden kilometr, kdy na Nový rok, tedy 1.1.2020, si zaběhl silniční Novoroční běh kolem sídliště nad Lužnicí v Táboře, který pořádala Eva Pláničková.

Od startu až do cíle nenašel svého přemožitele a svůj běh vyhrál. Během dvou dnů tak vyhrál již čtvrtý závod. Po závodě se vyjádřil Patrik: "Běželo se mi dobře, počasí bylo teplé, svítilo sluníčko, trochu už cítím nohy po těch předcházejících závodech, jinak vše dobrý."

Start Novoročního hlavního závodu mužů na 5 000 m v Táboře byl u Hotelu Relax a běžel se kolem sídliště nad Lužnicí. Komentátor závodu Miroslav Zachariáš vždy také mezi diváky přináší svůj tip na medailisty závodu. Tomu bylo i tentokrát. Mezi medailisty tipoval i chyšeckého Boušku, který však k hlavnímu závodu nebyl přihlášen. Chyšecký vytrvalec po tipu komentátora jen prohlásil: "Nemohu ho zklamat.", a šel se na poslední chvíli přihlásit a za pět minut již stál na startu hlavního mužského závodu. V samotném závodě se krátce po startu vytvořila vedoucí trojička a v ní figuroval i "nezmar" Bouška. Do obrátky běžel na 2.-3.místě společně s píseckým vytrvalcem Erikem Svobodou, pak se však projevila únava z minulých běhů a písecký běžec se chyšeckému běžci vzdálil. Do cíle tak Bouška doběhl na celkovém třetím místě a zároveň vyhrál kategorii mužů "A". A takto se vyjádřil Patrik ke svému "bronzovému" běhu: "Do obrátky jsem běžel s Erikem pohromadě, po otočce vedla trať do mírného stoupání a zde se již projevila únava z předcházejících závodů. S umístěním mezi muži jsem však spokojen."

V hlavním závodě rovněž startoval i chyšecký veterán Pavel Novotný, který podal na trati výborný výkon a ve své věkové kategorii mužů 50-59 let skončil na krásném třetím místě. Po Silvestrovském běhu na 15 km v Jistebnici, kde ve své kategorii byl druhý, je to Novotného další úspěch.

Chyšecká atletika měla své zastoupení i v dětských kategoriích. Na start třistametrové trati žáků se postavil Matěj Bouška, nejmladší bratr Patrika Boušky. Komentátor závodů ohlásil mezi favority závodu jednoho z jeho soupeřů, který patří mezi nejlepší v republice ve své kategorii. Bratři Bouškové se před závodem vsadili. Matěj tvrdil, že soupeře porazí a Patrik mu řekl, že ne. Vsadili se o občerstvení. Sázku vyhrál Matěj, který svého soupeře porazil asi o deset metrů a jeho bráška platil.

Dalším chyšeckým běžcem v Táboře byl Michal Rottenberg. Ten se postavil na start jednokilometrové trati žáků do 15 let. Na trati si hlídal své vedoucí postavení mezi žáky, které získal po startovním výstřelu a v cíli se mohl radovat ze svého vítězství.

Chyšecká atletika tak v Táboře získala tři prvenství a dvě třetí místa.

Autor: Josef Fuka