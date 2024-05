Basketbalová euforie v Písku dosahovala vrcholu. Sršni ohromovali svými výkony a zaplněná hala dokazovala, že místní basketbal žije. Zbyněk Sýkora, šéf paralympiků, sdílí svůj obdiv.

Kapitán Písku Vojtěch Sýkora o průběhu sezony | Video: Deník/ Kamil Jáša

Sám hrával basket. A výborně. Dokonce v národním týmu. Aktuálně se mu daří na badmintonovém kurtu. Předseda Českého paralympijského svazu Zbyněk Sýkora je sám sportovně velmi aktivní. "Mám rád hokej, hlavně parahokej," říká šéf českých paralympiků a místopředseda ČOV. V průběhu roku ho uchvátila atmosféra na basketbalových zápasech píseckých Sršňů.

Basketbal v Písku je sport, který doslova ohromil celé město. Sršni předvedli vynikající sezonu. Pozorujete také zvýšený zájem o basketbal?

Ano, přesně tak. To, co Sršni Písek předvádějí nejen na domácí scéně, ale i to, že se probojovali do nejvyšší soutěže, je úžasné. A způsob, jakým jim fanoušci fandí na domácích zápasech, jak je hala plná, je něco neuvěřitelného, co se jim podařilo. Já mám basketbal velmi rád, protože jsem sám hrál basketbal vozíčkářů a reprezentoval republiku.

Basketbal je fenomenem. Písek prožil historické okamžiky

Vyrážíte na basketbal do města nad Otavou?

Když mám volnou chvilku, rád se na basketbal do Písku podívám.

Vnímal jste, že návštěvnost byla opravdu výjimečná?

Ano, bylo vyprodáno. Atmosféra, kterou tam vytvořili, je vynikající. A není to jen zásluha fanoušků, ale celého vedení klubu, které se k tomu staví velmi pozitivně a podporuje hráče. To, co tam dělají, si zaslouží palec nahoru.