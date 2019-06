Branky zaznamenali: Pavel Jarčevský, Jiří Boula a Miroslav Řežábek po třech, Josef Fuka 2.

K této zprávě je nutno dodat, že šlo o házenou a v těchto dnech je to již úctyhodných padesát let od velkého úspěchu, kdy se dala parta studentů druhého ročníku SVVŠ ( Střední všeobecně vzdělávací škola ) v Milevsku, dnešní gymnázium, a založila při házenkářském oddíle družstvo dorostenců. V druhém ročníku tehdy studovalo pouhých sedm chlapců a šest z nich, Pavel Jarčevský, Jiří Boula, Pavel Šifalda, Miroslav Řežábek, Leoš Novák a Josef Fuka, se rozhodlo a utvořilo málopočetné družstvo, které bylo doplněno chlapci z tehdejšího SOU ZVVZ Milevsko. Jejich prvním trenérem byl učitel tělesné výchovy a českého jazyka SOU ZVVZ Josef Petrášek. Trénovali a hráli na pískovém hřišti. Zkušeností s házenou mnoho neměli. Prakticky jen z hodin tělesné výchovy učitele Václava Školy na ZDŠ a pak z tréninků a hry dívčího dorosteneckého družstva, které při milevském házenkářském oddíle již existovalo a hrálo pod vedením trenéra Jiřího Korbela, bývalého čs. házenkářského reprezentanta a držitele bronzové medaile z MS 1954 ve Švédsku. Tehdy Jiří Korbel v utkání o bronzové medaile mezi ČSR a Švýcarskem 24-11 (13-4) byl nejlepším střelcem našeho týmu s pěti góly. Trenér Korbel začínajícím dorostencům hodně pomáhal svými radami a zkušenostmi získanými v mezinárodních utkáních našeho reprezentačního týmu. Při trénincích vždy ctil některé své důležité poznatky, které chtěl na hráčkách a hráčích, aby při hře dodržovali. Např. obrana musela mít vždy ruce nahoře, střelbu z postavení střelce vždy o zem na zadní tyčku, střelbu nejen z náskoku nad brankovištěm, ale přímo z běhu ze země. Dbal především na obranné činnosti a nacvičené rozehrávky z devítimetrových hodů. Bylo toho mnoho, co předal svým svěřencům. Vždyť se také v Milevsku hrála dívčí dorostenecká liga a ligu vybojovali i chlapci.

Na utkání v Táboře, které rozhodlo před padesáti lety, že i milevští dorostenci postoupili do ligy, vzpomíná jeden z účastníků a střelec dvou branek Josef Fuka :

"Utkání v Táboře bylo utkáním o první místo v krajské soutěži a šlo o postup do první dorostenecké ligy. S takovými utkáními jsme mnoho zkušeností neměli a naším velkým handicapem byl fakt, že nás v týmu bylo málo. Byli jsme však dobrá parta, která měla zkušenosti i z jiných sportů-fotbal, košíková, volejbal. Domácí na nás vlítli a v poločase jsme prohrávali o tři branky. Do druhé půle jsme šli s odhodláním otočit výsledek. A kupodivu se nám dařilo. Domácí si ve druhém poločase nedali ani góla, měli jsme vynikajícího brankáře. Naopak jsme nastříleli šest branek a zajistili si postup do dorostenecké ligy. Pamatuji se, že utkání bylo dosti tvrdé."

Ve 30.čísle časopisu Jiskry ze dne 22. srpna 1969 pak Antonín Koňák uvádí pod titulkem Rozlosování dorostenecké ligy v házené :"Také dorostenci a dorostenky Spartaku Milevsko oddílu házené znají již termíny a rozlosování mistrovských zápasů na soutěžní období 1969-1970. Obě družstva jsou zařazena do dorostenecké ligy - skupiny B. Děvčata po úspěšném debutu v lize znají již jak chutnají a jak se získávají ligové body. Chlapci to okusí již za chvíli. Budou ligovými nováčky a jejich úloha nebude nijak lehká a získat přijatelné postavení v tabulce nebude snadné. Oběma kolektivům přejeme při zahájení mistrovství "ZLOMTE VAZ"."

O tom, jak si obě družstva vedla v ligové sezóně 1969-1970 snad někdy příště. Jen snad to, že dorostenci i dorostenky zahajovali ligovou sezónu 31. srpna na domácím hřišti. Chlapci měli Sezimovo Ústí a děvčata Dívčice.

Josef Fuka