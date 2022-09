Prachatičtí po získání Extraligy chtěli oprášit kontakty s hráči z dalších jihočeských celků, kteří pod Libínem hráli, a získat i další nové posily. "Jednali jsme napříč jihočeskými kluby, jelikož chceme v Prachaticích vytvořit ryzí jihočeský tým. Obnovili jsme znovu vztahy se Suchdolem nad Lužnicí a po letech se k nám vrací Matěj Tácha. Spolu s ním přichází šikovný Jirka Kalát. Kluci z Čejkovic byli v minulé sezoně snad jen na dva či tři zápasy, protože jim naše zápasy kolidovaly s jejich tenisákovou ligou. Takže budou znovu nastupovat Martin Zavřel a Roman Valek. S nimi hraje i Karel Plášil, který však hraje hokej za HC Tábor. Máme jej na soupisce, ale nastoupí opravdu jen ve chvílích, kdy to umožní program táborských hokejistů. Z Blatné přichází asi naše největší posila David Braun. Mladý a perspektivní kluk. Z první ligy víme, že nás nejvíce píálí koncovka, takže jsme přivedli především kluky, kteří umí dávat góly," přiblížil posily v týmu prachatických Highlanders asistent kapitána Jan Švácha.

Naplno se navíc do týmu vracejí i odchovaci, kteří zde nastupovali, ale v extralize hájili barvy jiných klubů. "Samozřejmě za nás budou hrát Radek Sitter, Jarda Markytán, Pavel Šilhán a Jirka Štěpánek, kteří jezdili hrát Extraligu jinam. Jarda sice bydlí na severu, ale rád se každých čtrnáct dní podívá domů za rodiči. Uvidíme, jak Víťa Šimůnek, který má hodně práce," doplnil Jan Švácha.

Horalové se sem tam utkají na turnajích i s extraligovými týmy. Mají tedy srovnání s tím, do čeho jdou? "Turnaje jsou trochu zavádějící, protože tam týmy nehrají v nejsilnějších sestavách. Také my si pomáháme kluky z jiných týmů. Ale měli jsme v Písku přípravu s Plzní, která hraje Extraligu již nějakou dobu. Oběma týmům chybělo po dvou lidech a my vyhráli 8:2. Bylo to trochu překvapení. Plzeň sice nehrála na špic tabulky, ale má s Extraligou zkušenosti. Pořád platí asi to, že proti nejlepší čtyřce budeme koukat na to, jak se hokejbal hraje, ale s ostatními celky bychom rádi hráli vyrovnaně," říká ke konfrontaci se špičkou Jan Švácha.

K prvnímu duelu jedou Horalové v sobotu 3. září do Letohradu. Co od tohoto duelu čekat? "Moc se tam těšíme, i když je zde samozřejmě trochu nervozita. Raději bychom začínali doma, ale i takový pěkný zájezd na začátek je zkušenost. Jsme zvědaví, jak to zvládneme. Je to po pětadvaceti letech fungování hokejbalu v Prachaticích první extraligový zápas. Bude to od prvního zápasu takové učení a rádi bychm všechny potrápili. Pokud by se podařilo play off první osmičky, bylo by to naprosto skvělé," hledí do sezony Jan Švácha.