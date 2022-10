Body Písku: M. Svoboda 25, Sýkora 24, Šlechta 11, J. Svoboda 8, Englický, Fait a Šurý 5, Primak a Špičák 4, Mikolášek 3. Trestné hody: 20/13:20/14. Trojky: 18/6:31/10. Doskoky celkem: 43:36. Osobní chyby: 24:17.

Jediným cílem Sršňů bylo napravit domácí porážku z minulého kola s Jindřichovým Hradcem. To také vyšlo. „První koš utkání sice vstřelili domácí, ale poté Sršni rychle otočili skóre a za stavu 13:6 si domácí vybírali oddechový čas. To však naše hráče ukolébalo, přestože na útočné polovině jsme problém neměli a byli stále ve vedení, naše obrana se bohužel vrátila do tempa z minulé neděle a po deseti minutách jsme vedli jen 28:21. Po důrazné domluvě, že takto nemůžeme pokračovat, jsme nastoupili do druhé čtvrtiny s maximálním nasazením, vyhráli jsme tuto desetiminutovku 25:4 a v poločase nás hřálo dvacetiosmibodové vedení,“ komentoval první poločas písecký trenér Jan Čech.

Sršni pokračovali v navyšování skóre i po přestávce, ale přeci jenom nebylo vše úplně podle trenérových představ. „Po přestávce jsme se sice dostali rychle do vedení 28:61, avšak poté jsme opět předvedli, že neudržíme koncentraci po celé utkání, začneme si myslet, že se nám nemůže nic stát a hrajeme více na krásu než na efektivitu. I ve třetím utkání jsme si tak vybrali pětiminutovku, kterou jsme prohráli 15:2 a nechali Lynx snížit na rozdíl dvaceti bodů. Po oddechovém čase jsme opět zapnuli na plné obrátky a došli si pro jednoznačné vítězství 94:55,“ doplnil ke druhému poločasu trenér Čech.

Ve druhém poločase jsme prostě selhali, komentoval výkon Sršňů trenér Jan Čech

Spokojenost s jasnou výhrou, ale zápas opět ukázal, že je stále na čem pracovat. „Získali jsme povinné vítězství a doufám, že se tím vrátíme na vítěznou vlnu. Bohužel, naše disciplína není úplně v pořádku. První čtvrtinu jsme na obranu absolutně rezignovali a chtěli jsme soupeře prostě přestřílet, což se ještě dařilo. Pak však přišla opět třetí čtvrtina a s ní spojený i výpadek na útočné polovině a prohrát pětiminutovku 2:15 je prostě ostuda. Tentokrát nás to sice zápas stát nemohlo, ale pokud nezměníme myšlení a přístup k celému utkání, které trvá 40 minut, opravdu nemá smysl se bavit o výhře v 1. lize, natož postupu do KNBL. Výsledek v Liberci bych bral před utkáním všema deseti, ale tento bodový rozdíl asi není tak důležitý. Když vidím, co si dovolíme v určitých pasážích utkání, tak je před námi daleko více práce, než jsem si myslel,“ shrnul své pocity Jan Čech.

Sršni nyní v neděli nastoupí na domácí palubovce od tradičních 17 hodin proti Pelhřimovu.