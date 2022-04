Tuři Svitavy - Sokol Sršni Písek 85:92 (17:20, 40:44, 54:74).

Body Sršňů: P. Šlechta 28, V. Sýkora 14, P. Englický, M. Mach a M. Svoboda 12, J. Šurý 5, M. Špičák 4, J. Svoboda 3, L. Mikolášek 2, O. Chvála. Trestné hody: 34/22:28/21. Trojky: 26/6:35/15. Doskoky: 54:38. Osobní chyby: 20:28.

"Úvod utkání však vyšel opět lépe domácím Turům a rychle se ujali vedení 5:2. Naštěstí jsme rychle přitvrdili v obraně a začali plnit to, na čem jsme byli domluvení. Ubránili jsme svitavské na sedmnácti bodech za první čtvrtinu, což bylo klíčové pro průběh utkání. K tomu jsme navíc sami přidali bodů dvacet a po první čtvrtině se tak drželi v mírném vedení. Bohužel klíčová dvojice Sýkora a Svoboda M. měla dva fauly. Druhá čtvrtina byla přetahovaná o každý bod, kdy se skóre neustále měnilo z jedné strany na druhou, ani jedno družstvo se však nedostalo do více jak pětibodového vedení. Čtyři minuty před koncem poločasu bylo skóre 36:31 pro domácí, když se Sršni semknuli, zbylý úsek vyhráli 13:4 a poločasové vedení 44:40 značilo dobré vyhlídky do druhého poločasu," popsal první poločas Jan Čech.

"Do druhého poločasu jsme nastoupili jako polití živou vodou, když první tři útoky Sršňů vždy skončily úspěšným trojkovým pokusem (2x Englický, 1x Mach) a domácí trenér Bálint musel za stavu 53:40 pro Písek vybírat oddechový čas. To však nebylo nic platné a hráči ve žlutočerných dresech hnáni svým fanouškovským kotlem pokračovali ve svém řádění. I za pomoci sedmi trojek Sršni ovládli tuto čtvrtinu 30:13 a před poslední desetiminutovkou byli ve vedení 74:54. V tu chvíli by se atmosféra v hale dala krájet, nadšené chorály Písku versus překvapení na straně zaskočených fanoušků domácích. Jedinou kaňkou tak bylo zranění v obličeji Pavla Englického, který si musel dojet pro čtyři stehy do místní nemocnice. Bohužel Tuři měli ve svých řadách Martina Nováka, který chtěl s utkáním něco udělat a díky jeho sedmi rychlým bodům se domácí pět minut před koncem přiblížili na rozdíl ve skóre na deset bodů. V té chvíli se navíc vyfaulovala dvojice Mach - Mikolášek a naše rotace už byla výrazně oslabena. Třemi trestnými hody však klid do našich rukou vrátil Vojta Sýkora, který v utkání opět útočil na triple double (14 bodů, 12 asistencí, 8 doskoků a 8 získaných faulů). Sršni tak stále drželi dvouciferné vedení, které domácí stáhli až v poslední minutě na rozdíl pěti bodů. My jsme však zachovali klid a jistotu jsme si přenesli i na čáru trestných hodů, díky kterým jsme nepřipustili komplikace a utkání dovedli do vítězného konce 92:85. Mohla tak začít jedna z největších euforií, které fanoušci klubu Sršni Písek zažili a kterou náš klub zapisuje nejlepší umístění v kategorii mužů ve své historii," doplnil trenér.

"Utkání úmyslně hodnotím až poté, co opadla euforie, a plně se již koncetruji na finálové duely se Slavií Praha. Jsem rád za všechny, že kluci obětovali den dovolené, vyrazili do Svitav o den dříve a chtěli pro úspěch udělat maximum. Důležité pro nás je, že utkání hrajeme v široké rotaci a ve třetím duelu v šesti dnech jsme měli jednoduše více sil, a to se projevilo mimo jiné například na vymazání Pavla Slezáka, který v utkání neproměnil ani jednu střelu z pole a zaznamenal pouhé tři body. Navíc už dva roky říkám, že jsme družstvo střelců a když nám napade spoza trojkového oblouku jako ve Svitavách (35/15, což je 43 %), tak jsme téměř nebranitelní," dodal k utkání spokojený Jan Čech.

Nezapomněl však ani na skvělé fanoušky. "To, co se dělo na tribuně, pak asi ani nedokážu popsat. Myslím, že nejenže nikdo z fanoušků nemohl svého výjezdu litovat, ale tohle nám prostě musí závidět celá republika. A právě díky tomu všemu jsme se letos stali prvními přemožiteli Svitav na jejich domácí palubovce. Pro Pavla Pumprlu je to možná specifické či nepochopitelné, ale pro nás na hřišti je dar mít takové fanoušky a věřím, že v pátek do Edenu vypravíme autobusy dva a hlediště bude opět žlutočerné, protože to je jeden z hlavních důvodů, proč jsme došli až do finále a za sebe říkám, že končit se mi ještě nechce," burcuje všechny Jan Čech a dodává: "Do finále sice vstupujeme jako jasný outsider, každopádně máme týden na to se důkladně připravit, protože s Vámi v zádech budeme chtít zaskočit dalšího favorita! Zároveň bych chtěl tímto vyseknout poklonu Turům, kteří i po sestupu z KNBL udrželi laťku svitavského basketbalu velice vysoko. I díky jejich týmu a fanouškům to byla semifinálová série jak se sluší a patří!"