Oblíbená přehlídka špičkového thajského boxu hlásí návrat po vynucené přestávce přesně po dvou letech a třech dnech. Naposledy se populární akce konala 16. listopadu 2019.

„Všem nám galavečer moc chyběl. Jsem přesvědčený, že lidé chtějí vidět českobudějovické bojovníky naživo a přijdou je podpořit. Gerbera má jedinečné kouzlo, ze všech míst je skvěle vidět. A jen přímo na místě si to užijete všemi smysly jako v 5D,“ láká příznivce bojových sportů Michal Novák z pořádajícího Gladiators gym České Budějovice.

Organizátorům přidělávají starosti omezení způsobená pandemií covidu, kvůli kterým nedorazí závodníci z Německa ani Rakouska. „Mrzí nás to, ale kvalitu tím večer neztratí. Čekají nás ryze české souboje, které nabídnou o to větší rivalitu,“ je Novák přesvědčen.

Karta zápasů se mění i v posledních dnech před akcí. Chybět by však neměli nejlepší zástupci pořádajícího klubu. „Elišku Pelechovou čeká zápas po delší době a má těžkou soupeřku Marcelu Šafránovou z Olomouce. Mohl by to být takový nepřímý souboj o reprezentační post,“ odhaduje.

Představí se také bratr Elišky Pelechové Daniel, dále Matěj Špinar, bývalý výborný fotbalista Jindřich Šefčík, Daniela Librová, mladé naděje sestry Kadlecovy a další.

Vrcholem galavečera bude souboj o kemp v Thajsku pro vítěze pyramidy do 71 kilogramů. Vítěz získá měsíční tréninkový kemp s plným servisem v kolébce thajského boxu zakončený zápasem. „Vybrali jsme čtyři nejnadanější fightery v Česku. Ve spolupráci s Bernardem Caplinem, německým promotérem, vydavatelem časopisu Chok a majitelem gymu Punch It, chceme talentované kluky motivovat a podpořit,“ informuje Novák.

Českobudějovický Gladiators Gym bude reprezentovat Michal Pakiž, za soupeře bude mít Dominika Bartoše, Tomáše Procházku a Radomíra Dočekala.

Předzápasy začínají v pátek v 17 hodin, hlavní program startuje v 19.00. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji v KD Gerbera nebo v Gladiators gymu na Výstavišti v ceně od 300 do 500 korun, lístky budou v prodeji i na místě za 590 Kč. „Všichni přítomní musí splňovat aktuální podmínky bezinfekčnosti stanovené vládou,“ doplní Michal Novák.