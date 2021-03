Jediný jihočeský účastník interligy žen se měl ve čtvrtek utkat v odvetě s Michalovci, kde minulý týden prohrál 22:35, ale výsledek vypadal hůř než předvedená hra hostujícího celku.

Z východu Slovenska však záhy dorazila zpráva, že hráčky Iuventy musely kvůli onemocnění covid-19 po víkendu do karantény a jejich nejbližší duely ve Zlíně a Písku jim tak byly odloženy na dosud neupřesněný termín. Nemají u Otavy obavy, že si z Michalovců přivezli nákazu?

„Zatím držíme, musím to zaklepat. Chodíme pravidelně na testy a momentálně jsme všichni v pořádku. Zároveň se snažíme o důslednou prevenci, abychom případné komplikace co nejvíce eliminovali. Máme to samozřejmě nastavené i tak, že pokud má někdo v rodině či blízkém okolí někoho s příznaky či pozitivně testovaného, okamžitě zůstává doma. Je to i o osobní zodpovědnosti,“ podotýká trenérka píseckých házenkářek Kateřina Hromádková.

Její tým však nebude hrát ani v sobotu 13. března na pražské Slavii, kam se měl vypravit těsně před reprezentační pauzou k předehrávce závěrečného interligového kola.

„Vyhověli jsme žádosti Slavie o přeložení termínu a střetnutí se nakonec uskuteční podle původního rozpisu, tedy až 10. dubna,“ informovala koučka.

MOL liga bude mít nyní krátkou přestávku, neboť národní tým čeká týdenní kemp a dvě utkání v Polsku. V základní nominaci žádná z Jihočešek nefiguruje, písecká střelkyně Tereza Pokorná je však mezi náhradnicemi.

Nejbližší zápas družstvo od Otavy tak čeká až ve středu 24. března, kdy v rámci 23. kola ve své hale přivítá Zlín (18 hodin).