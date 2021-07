"Bývalý kapitán juniorské reprezentace má za sebou dvě sezony v Jihostroji, ve kterých plnil úlohu druhého nahrávače. Když už se Ondřej Piskáček dostal v zápasech na palubovku, ukázal potenciál," vysvětluje tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer.

A jak situaci vnímá hráč?

A jak trenér?

Podle René Dvořáka se Piskáček zlepšuje. Svůj pohled nabídl i manažer Robert Mifka: „Pokud na sobě bude nadále pracovat a bude mít profesionální přístup, bude z něj do budoucna velice kvalitní extraligový nahrávač. Má k tomu všechny volejbalové i osobnostní předpoklady. Pro každého hráče, pro mladého o to více, je důležitá herní praxe a my bychom mu rádi čas na hřišti přidali. Pokud to situace dovolí, mohl by také pomoci našemu prvoligovému EGE,“ říká generální manažer.

Ondřej Piskáček zůstává v JihostrojiZdroj: Deník/ volejbalcb.cz

Obě strany měly zájem o pokračování spolupráce a nová smlouva tak byla pouze formalitou. Ondřej Piskáček nakonec zůstane v Českých Budějovicích minimálně další dvě sezony. „Jsem moc rád, že budu moct být nadále součástí volejbalové rodiny. V Jihostroji mám příležitost se rozvíjet po boku výborných spoluhráčů a nabírat zkušenosti od Miguela. Doufám, že nová sezona už bude s fanoušky v hale a výborná atmosféra, kterou dovedou vytvořit, nás požene za titulem,“ sdělil Piskáček po podpisu smlouvy.

Tím jsou hráčské změny před sezonou 2021/22 kompletní. Stabilní kádr Jihostroje pro nový ročník se bude skládat z dvanácti hráčů. "Týmová příprava na sezonu začíná čtvrtého srpna, trenér Dvořák však nemůže počítat s pěticí reprezentantů, kteří bojují o účast na zářijovém mistrovství Evropy v Ostravě," doplnil důležitou informaci Matěj Mayer.

Soupiska Jihostroje pro sezonu 2021/22:

Blokaři: Radek Mach, Josef Polák, Oliver Sedláček

Libero: Martin Kryštof Nahrávači: Miguel Ángel de Amo, Ondřej Piskáček Smečaři: Petr Michálek, Filip Stoilovič, Martin Licek, Daniel Šulista Univerzálové: Casey Adam Schouten, Michal Kriško