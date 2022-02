A Jihočešky si chtějí utkání před vlastním publikem, kde se předvedou po více než dvou měsících, užít, neboť už samotný postup do semifinále považují za úspěch.

„Čeká nás jeden z nejtěžších soupeřů. Víme, kdo je favorit, ale půjdeme do utkání s čistou hlavou, s chutí a se snahou podat co nejlepší výkon. Na co to bude stačit, ukáže až samotný zápas,“ poznamenala trenérka píseckých házenkářek Kateřina Hromádková.

Její tým ve čtvrtfinále vyřadil Zlín na jeho půdě (36:30), Most si postup mezi čtyři nejlepší zajistil hladkou výhrou v Porubě (31:23).