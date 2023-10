Basketbalisté Písku v 9. kole Kooperativa NBL porazil Ostravu 83:80, když o jejím vítězství v dramatické koncovce vyrovnaného utkání rozhodl trojkou se sirénou Filip Novotný. Sršni vyhráli čtvrtý z pěti posledních duelů a v tabulce jim patří pátá příčka.

Písečtí basketbalisté zdolali v 9. kole Ostravu 83:80. | Foto: archiv klubu

Úvodní čtvrtina patřila domácím hráčům a její skóre 24:18 přesně nevystihuje dění na hrací ploše. Jihočeši udrželi pětibodový náskok do přestávky, po ní se však oba týmy několikrát vystřídaly ve vedení.

V napínavé koncovce Ostrava dvanáct vteřin přes sirénou zásluhou Williamse srovnala na 80:80, ale poslední slovo měli domácí, když Novotný trefil z perimetru další výhru nováčka.

Matěj Mach, asistent trenéra Písku: „Ostrava byla dobře připravena a celé utkání bylo vyrovnané. Hrálo se nahoru dolů, střídavě jsme měli kontrolu nad zápasem my i soupeř. My měli problémy pod košem ve vymezeném území, odkud jsme dostávali spoustu bodů. V posledních pěti, šesti minutách jsme se však dokázali s ostravskými pivoty vypořádat, zlepšili jsme doskoky a rychlé protiútoky, což nám přineslo body. Uspěl tým, který měl více štěstí. Děkujeme našim fanouškům za jejich podporu, hala byla opět plná a fandilo se až do poslední vteřiny. Vítězná střela Filipa Novotného byla nádherným závěrem. Jsme rádi, že můžeme pokračovat v psaní této pohádky a ukazovat domácím fanouškům vyrovnané zápasy.“

Adam Choleva, trenér Ostravy: „Zápas měl skvělou kulisu, jak je zde vždy obvyklé. Za mě vyhrál tým, který měl více štěstí. Bohužel jsme nedokázali udržet poslední střelu a také závěrečné tři minuty. Ztratili jsme zápas, protože jsme nedrželi kontrolu nad naší hrou.“

Filip Novotný, křídlo Písku: „Ostrava je velmi náročný soupeř a my do toho šli naplno. V prvním poločase nám dávali body z útočných doskoků a druhých šancí, což bylo asi dvacet bodů. To jsme v druhém poločase zlepšili. Co se týče poslední střely, byla to taková třešnička na dortu. Poslední dvě minuty byly vyrovnané a nakonec jsme si vedení se štěstím udrželi.“

Nejvyšší soutěž pokračuje v rychlém tempu a už ve středu 1. prosince písečtí basketbalisté znovu ve své hale v dalším atraktivním střetnutí přivítají v tabulce druhé Ústí nad Labem (18 hodin).

Sršni Photomate Písek – Nová huť Ostrava 83:80 (24:18, 51:46, 63:66)

Nejvíce bodů: Šlechta 18, Borovka 18, Sýkora 16, M. Svoboda 15 – Jeter 20, Majerčák 13, Týml 13, Rhodes 13. Trojky: 10:7. Fauly: 20:20. Trestné hody: 7/12:15/25. Doskoky: 39:42. Rozhodčí: Hruša, Karafiát, Zatloukal. Diváci: 770. Další výsledky 9. kola

Slavia Praha – Pardubice 57:83, USK Praha – Olomoucko 81:70, Brno – Ústí nad Labem 70:89, Nymburk – Děčín 94:75, Kolín – Opava 90:89.

Kooperativa NBL

1. Nymburk 9 7 2 853:631 77,8

2. Ústí nad Labem 9 6 3 800:723 66,7

3. Opava 9 6 3 826:758 66,7

4. USK Praha 8 5 3 597:589 62,5

5. Písek 7 4 3 650:695 57,1

6. Pardubice 9 5 4 779:755 55,6

7. Kolín 9 5 4 703:722 55,6

8. Děčín 9 4 5 805:785 44,4

9. Brno 8 3 5 596:653 37,5

10. Olomoucko 9 3 6 734:814 33,3

11. Slavia Praha 9 3 6 709:847 33,3

12. Ostrava 9 1 8 696:776 11,1