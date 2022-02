Písek měl lepší začátek a ve 4. minutě vedl 4:1, ale to byl zároveň největší rozdíl ve skóre v celém průběhu utkání. Hostující tým brzy vyrovnal a soupeřky nenechal utéct o víc než jeden gól, takže v poločase svítil na ukazateli stav 14:13.

Stejný obrázek byl k vidění i po změně stran. Kynžvart jej začal lépe, dvěma slepenými trefami otočil skóre a opět začala přetahovaná o každou branku. Na palubovce se odehrával lítý boj a obě družstva se střídala v těsném vedení.

Drama gradovalo v závěru. Famózní Tereza Pokorná v 56. minutě proměnila sedmimetrový hod, který znamenal písecké vedení 27:25. Minutu před koncem její spoluhráčka Pešková napálila balon do horní tyče a vzápětí byla vyloučená Kubišová. Kynžvart se snažil v přesilovce o vyrovnání, výborný zákrok musela vytasit brankářka Bezpalcová, ale nadšeně bojující domácí celek mu už dovolil pouze korigovat se sedmičky.

„Viděli jsme hodně vyrovnaný zápas, v němž si ani jeden tým nedokázal vytvořit větší náskok. Hrálo se nahoru dolů a pro nás bylo velmi důležité, že jsme se dokázali vyvarovat nějakých delších výpadků. Pokud jsme inkasovali, dokázali jsme na to rychle dopovědět. Závěr byl trochu komplikovanější, ale vítězství jsme si vzít nenechali. Děvčata tentokrát zaslouží absolutorium za bojovnost a přístup. K vidění byly i pohledné akce. Utkání neskutečně vyšlo Terce Pokorné, výborný duel odehrály Alena Stellnerová či Jana Chlupová, v obraně zářila Součková. Vrátili jsme se do boje o play off, ale pokud se do něj skutečně chceme dostat, musíme v podobných výkonech pokračovat,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

V dalším utkání házenkářky Sokola, kterým ve vyrovnaném středu tabulky patří sedmá příčka, představí v sobotu 12. února v Hodoníně (17).

Sokol Písek – Házená Kynžvart 27:26 (14:13)

Branky: Pokorná 16/5, Stellnerová 5, Chlupová 5, Kubišová 1 – Weisenbilderová 6/3, Patrnčiaková 5, Božovičová 4, Dvořáková 4, Tesařová 3, Königová 3, Michalcová 1. Sedmimetrové hody: 5/5:3/3. Vyloučení: 2:3. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Brzósková, Sovová.

Další výsledky 17. kola:

Olomouc – Poruba 39:17, Slavia Praha – Hodonín 33:25, Dunajská Streda – Michalovce 27:26, Zlín – Most 27:32, Šaľa – Chorzów 29:30, Plzeň – Stupava odloženo.

MOL liga ženy

1. Most 15 14 0 1 513:349 28

2. Michalovce 15 13 1 1 504:307 27

3. Dun. Streda 15 13 0 2 444:360 26

4. Olomouc 16 6 6 4 435:394 18

5. Kynžvart 15 9 0 6 429:395 18

6. Plzeň 14 8 2 4 366:336 18

7. Písek 16 8 1 7 450:449 17

8. Slavia Praha 16 7 2 7 455:435 16

9. Šaľa 16 6 2 8 434:420 14

10. Chorzów 16 5 1 10 471:502 11

11. Poruba 15 4 1 10 379:431 9

12. Zlín 15 3 2 10 382:437 8

13. Hodonín 16 2 0 14 357:489 4

14. Stupava 16 1 0 15 266:581 2