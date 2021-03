Do utkání lépe vstoupil hostující celek, který po čtvrthodině vedl 8:5. Jihočešky se rozjížděly pomaleji, ale po dvou trefách Boorové a jedné Pokorné bylo vzápětí srovnáno. Písecké házenkářky sice do přestávky náskok soupeřek smazat nedokázaly, ale prohrávaly pouze o gól – 11:12.

To se jim podařilo až po změně stran a v 46. minutě si po zásahu Peškové vytvořily největší náskok v zápase - 18:15. Slovenky však dorovnaly a až do konce pokračovala přetahovaná o každý gól. V 55. minutě domácí Kubišová vyrovnala na 20:20 a pak se na další branku čekalo až do poslední minuty. Štěstí se nakonec usmálo na písecké družstvo a kanonýrka Pokorná dvaadvacet vteřin před koncem vstřelila vítězný gól.

Kateřina Hromádková, trenérka Písku: „Představili se soupeři podobné výkonnosti a zápas tak nabídl hodně vyrovnaný průběh. Žádný z týmů si nedokázal vypracovat nějaký větší náskok, když někdo utekl o dva či tři góly, ten druhý brzy dokázal ztrátu smazat. Hráčky musím pochválit, semkly se, bojovaly, výborně zachytala brankářka. Vítězství se nerodilo snadno, o to je možná cennější. Štěstí se nakonec přiklonilo na naši stranu, ale mohlo to dopadnout i opačně.“

Písecké házenkářky nyní čekají dva duely proti favorizovaným Michalovcům. Nejprve se v sobotu 6. března vydají na východ Slovenska, ve čtvrtek 11. března stejného protivníka přivítají doma u Otavy (18).

Sokol Písek – Slovan Duslo Šaľa 21:20 (11:12)

Branky: Kubišová 5, Stellnerová 4, Pokorná 3, Pešková 3, Boorová 2, Hauserová 2/1, Dolejšová 1, Olšová 1 – Némethová 8/3, Pócsíková 4/1, Matušincová 2, Trepáčová 2, Ušiaková 2, Takáčová 1, Varjassiová 1. Sedmimetrové hody: 4/1 – 4/4. Vyloučení: 5:5. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Hájek, Nezbeda.

MOL liga ženy

1. DHK Baník Most 16 15 0 1 555:362 30

2. DHC Slavia Praha 16 13 0 3 477:416 26

3. Iuventa Michalovce 13 12 0 1 396:282 24

4. HC DAC Dunajská Streda 15 10 1 4 428:356 21

5. DHK Zora Olomouc 16 10 0 6 433:423 20

6. DHC Sokol Poruba 15 7 0 8 382:395 14

7. Sokol Písek 16 6 1 9 380:426 13

8. HK Slovan Duslo Šaľa 14 5 1 8 369:362 11

9. Handball PSG Zlín 14 3 1 10 351:408 7

10. DHC Plzeň 16 3 1 12 356:456 7

11. ŠŠK Prešov 15 2 1 12 348:433 5

12. HK Hodonín 16 2 0 14 346:502 4