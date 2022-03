Ve stejném duchu zápas pokračoval i po změně stran, s tím rozdílem, že se Slavia ve 40. minutě poprvé a naposledy dostala do vedení – 12:13. definitivně se rozhodlo až v závěrečné pětiminutovce, kdy se Písku povedla tříbranková šňůra, odskočil na 22:19 a poslední okamžiky už si pohlídal.

„Očekávali jsme, že to bude hodně vyrovnaný a bojovný duel, což se do puntíku vyplnilo. Příliš hezká házená to nebyla, oba týmy z přemíry snahy dělaly velké množství technických chyb. Na druhou stranu to vynahrazovala bojovnost. Moc gólů nepadlo, v prvním poločase výborně chytala Bezpalcová, po změně stran se k ní přidala i Kržová. Dvacet inkasovaných branek je dobrá vizita brankářek i celé obrany. Kromě úvodu nikdo nedokázal ve skóre odskočit a zlomili jsme to až v závěru, kdy jsme odskočili na rozdíl tří branek. I když jsme pak ještě udělali kiks v obraně a Slavia snížila, už jsme to udrželi. Rozhodla především naše bojovnost a po další cenné výhře jsme opět o kousíček blíž postupu do play off. Ale rozhodnuto není a čekají nás ještě tři těžké zápasy,“ zhodnotila duel písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Družstvo od Otavy se v dalším kole představí v sobotu 2. dubna na palubovce polského Chorzówa.

Sokol Písek – Slavia Praha 23:20 (8:7)

Branky: T. Pokorná 8/1, E. Svobodová 3, Stellnerová 3, Chlupová 3, Pešková 3, Kubišová 2, Součková 1 – J. Franková 6, Weisenbilderová 5, Vostárková 3, Míšová 2, M. Svobodová 2, Novotná 1, Motejlová 1. Sedmimetrové hody: 1/1 – 2/0. Vyloučení: 1:3. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Veselý, Zelenka.

Další výsledky 23. kola:

Kynžvart - Chorzów 36:29, Šaľa - Michalovce 22:31, Plzeň - Zlín 22:21, Poruba - Most 32:34, Stupava - Hodonín 20:25.

MOL liga ženy

1. Michalovce 23 21 1 1 747:459 43

2. Most 22 21 0 1 752:514 42

3. Dunajská Streda 21 16 1 4 611:531 33

4. Kynžvart 22 14 0 8 639:577 28

5. Písek 23 13 1 9 610:618 27

6. Plzeň 23 11 2 10 577:594 24

7. Olomouc 21 8 6 7 570:527 22

8. Šaľa 22 9 2 11 601:575 20

9. Slavia Praha 22 8 2 12 604:604 18

10. Poruba 22 8 1 13 570:605 17

11. Chorzów 22 7 1 14 613:668 15

12. Zlín 23 6 3 14 594:662 15

13. Hodonín 23 3 0 20 529:679 6

14. Stupava 23 1 0 22 395:799 2