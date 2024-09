V Písku všechno jede na plné obrátky. Trenér Jan Čech svědomitě připravil kádr na novou sezonu. Ta přichází právě teď. Už v neděli od 17:00 odehrají Sršni první zápas nové sezony. Trenér Čech se pro Deník vyjádřil k faktu, že po postupu J. Hradce čekají jeho tým v soutěži derby zápasy. Mezi elitou totiž budou hrát také basketbalisté z Jindřichova Hradce. Jaká je to zpráva pro písecké Sršně? "Derby v regionu? To je dobrá zpráva," myslí si Jan Čech. "Pro nás to ale nic neřeší. Chceme vyhrát každé utkání. Máme plnou halu, spousta hráčů má k Jindřichovu Hradci vztah, ale už to není tak, jako to bývalo dřív," uvedl.

Jakub Šimonek o nadcházející sezoně basketbalových Sršňů Písek | Video: Deník/ Kamil Jáša

V neděli Písek začne nový ročník proti jinému soupeři. Fanoušci jsou natěšení, hala bude určitě plná. "Chceme skončit lépe než loni," uvedl za tým Jakub Šimonek. „Chceme, aby druhá sezona byla ještě lepší,“ doplnil. Sršni se v domácí premiéře střetnou s týmem Basket Brno. "Jsme všichni natěšení na skvělou atmosféru. Máme nové posily, čerstvou energii a budeme bojovat o hladký vstup do sezony. Přijďte nás podpořit a užít si parádní basket. Nechybějí nové tváře na palubovce, ani vy byste neměli chybět na tribunách," vzkazují na klubovém webu hráči fanouškům basketbalu.