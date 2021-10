Písecký klub, který se na mezinárodní scénu vrátil po osmi letech, měl po dohodě oba duely absolvovat ve své hale, nakonec se však uskutečnil jen jediný. Po něm probleskly zprávy, že celek z Bosny a Hercegoviny kvůli zdravotním komplikacím do druhého střetnutí zřejmě nenastoupí, což se v sobotu dopoledne po jednání s delegátem oficiálně potvrdilo.

„Dostali jsme informaci, že se zápas hrát nebude a Grude už odcestovalo domů. Jako důvod nám byly oznámeny zdravotní komplikace v kádru soupeřek. EHF jako pořadatel Evropského poháru by k tomu měla vydat stanovisko. Zároveň se řeší, zda bude duel kontumován v náš prospěch, nebo bude vedený jako zrušený. Pro nás by to každopádně mělo znamenat postup do dalšího kola,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

A jak se vyvíjelo samotné utkání? Velice mladá sestava z městečka poblíž chorvatských hranic, jejíž věkový průměr nečinil ani 18 let, držela s domácími hráčkami krok jen do stavu 4:4, ale to jen díky tomu, že písecké házenkářky zahodily několik šancí. Postupně však seřídily mušku a skóre v jejich prospěch začalo utěšeně narůstat. Na přesvědčivé vítězství si domácí tým zadělal už během první půle, kdy si vypracoval osmibrankový náskok a navíc během třiceti minut nastřílel rovných dvacet gólů.

Ani po změně stran písecké družstvo ve střelecké produktivitě příliš nepolevilo a svůj náskok ještě zvýraznilo, přestože trenérka Hromádková prostřídala a na palubovku se postupně dostaly všechny hráčky z lavičky

„Hostující tým šel do zápasu s užším kádrem, ale řekli jsme si, že to nesmíme podcenit. Začali jsme slušně, i když na začátku jsme se ve skóre trochu tahali, což však bylo dané tím, že jsme neproměňovali příležitosti. Pak jsme koncovku zlepšili a postupně navyšovali vedení. Po změně stran jsme si stále udržovali zhruba desetibrankový náskok a chtěli jsme i trochu pošetřit síly, takže dostaly šanci naše mladé hráčky. I proto jsme střídali kvalitní úseky s těmi slabšími, ale celkově jsem s výsledkem a výkonem samozřejmě pokojená. Zápas na mezinárodní úrovni jsme si užili, z pohledu příznivců nás však mrzí, že se nebude konat odveta. Ale musíme to brát jako realitu,“ podotkla Kateřina Hromádková.

Jak už bylo řečeno, Písek tedy nebude chybět v osudí třetího kola Evropského poháru, které se bude losovat 25. října. „Těšíme se a s napětím budeme očekávat, jakého protivníka nám los přidělí. Jen bychom nechtěli někoho, s kým se střetáváme v MOL lize, jako je třeba slovenská Dunajská Streda,“ zmínila trenérka.

Sokol Písek - HRK Grude 38:27 (20:12)

Branky: Kubišová 7, Stellnerová 6, Boorová 5, Pokorná 4, Chlupová 4, Brousilová 2, A. Velková 2, Svobodová 2, Pešková 2, Součková 2, Nosková 1, Housková 1 - Jelcic 7, Lovric 7, Boras 7, Petkovic 5, Luginjic 1. Sedmimetrové hody: 2/2:4/3. ŽK: 1:1. Vyloučení: 3:1. Rozhodčí: Chrzan, Janas.