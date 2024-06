Vladimír Lávička, známý jako "Láva", oslavil významné životní jubileum. Tento bývalý člen hvězdného házenkářského týmu Třeboně, který v roce 1961 získal titul přeborníka Československé republiky, je nejen sportovní legendou, ale i váženým důstojníkem československé armády.

Házená v Třeboni má historicky velký zvuk. Není náhodou, že do města se vracejí hráči slavné Dukly Praha | Video: Deník/ Kamil Jáša

V Písku patří házená mezi nejpopulárnější sporty. Interligový celek už tradičně reprezentuje Jihočeský kraj v nejvyšší soutěži žen. Dokonce patří k nejlepším v národní části soutěže a těší se ze zisku velmi cenného bronzu.

Zprávy ze světa házené potěší i fabnoušky v Písku. Do Jihočeského kraje přicestuje 28.6. během prázdnin slavná Dukla Praha. Kam? Do Třeboně. Podívejte se na video u tohoto článku, hráči Dukly, která před 40 roky vyhrála PMEZ, přijíždějí na jih Čech tradičně.

Třeboňští si váží významných osobností. Sportovec tělem i duší oslavil ve druhé polovině května kulaté narozeniny. "Dvaadvacátého května oslavil významné životní jubileum Vladimír Lávička," informuje příznivce především házené Josef Neužil. "V rodině a mezi kamarády řečený Mirek, v házené „Láva“, byl členem hvězdného házenkářského týmu Třeboně, který v roce 1961 vydobyl největší úspěch své historie, titul přeborníka Československé republiky v české, později národní házené."

Láva byl svojí postavou předurčen do obranné linie. "Na post halva," popisuje Neužil. "Svoji úlohu plnil velmi poctivě, stejně jako výkon svého povolání v uniformě důstojníka českolsovenské armády. V obou těchto činnostech za velké podpory své rodiny."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

V roce 2021 se konala oslava šedesátého výročí titulu. "Z ní je na snímku uprostřed mezi svými věkovými vrstevníky a kamarády Láďou Kõhlerem, neomylným střelcem. Měl krátký nápřah, poskok, gól. A brankářem Milošem Miminou Velemínským, který nás nedávno nečekaně navždy opustil…"Jak je v Třeboni už zvykem, bylo i pro Mirka připraveno důstojné ocenění, včetně přijetí představiteli města. Bohužel, jeho zdravotní indispozice tento záměr zhatila. Nicméně, kdo jubilanta zná, tak ví, jaká je to významná osobnost, ale i házenkářský fanda. Už v pokročilém věku pravidelně dojížděli s manželkou na utkání do Třeboně a těší se na znovuotevření haly. Slíbili jsme, že je budeme vozit na naše utkání do Českých Budějovic, kde budeme mít přechodný azyl. Za Lokotku hrála také jejich vnučka. Bylo až dojemné, jak ho to potěšilo… Milý Lávo, měj se fajn, moc ti za všechno děkujeme," vzkazuje nejen za sebe Josef Áža Neužil.