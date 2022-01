Body Písku: Šlechta 27, Svoboda J. a Mikolášek 15, Sýkora a Svoboda M. 11, Šurý 10, Mach 9, Špičák 4, Polánek T., Primak, Šimonek, Hejl. Trestné hody: 18/11:27:17. Tříbodové pokusy: 28/11:20/3. Doskoky: 44:48. Ztráty míčů: 16:27. Osobní chyby: 16:17.

"Papírově jsme sice byli favoritem utkání, nicméně mladý tým Sov rozhodně nepatří mezi naše oblíbené soupeře, a tak utkání slibovalo zajímavou zápletku. O tu bohužel kvůli současné covidové situaci přišlo i mnoho diváků, a tak do písecké haly dorazilo jen něco málo přes sto diváků," uvedl písecký trenér Jan Čech a pokračoval k vývoji zápasu: "Každopádně mělo utkání hned od začátku veliký spád a hrál se velice rychlý a agresivní basketbal. Sršni předváděli na útočné polovině jednoduchý a kolektivní basketbal, se kterým si tým Vysokoškoláků nevěděl rady celé utkání. Nicméně soupeř má skvělé fyzické parametry, a tak se zejména díky útočnému doskoku držel na dostřel, i když rozdíl ve skóre byl už po první čtvrtině dvouciferný. Když už se domácí na začátku druhé periody dostali do více než dvacetibodového vedení, emoce v hale rozdmýchal zejména rozhodčí Kejklíček, který několika zvláštními výroky oblepil klíčové hráče domácích fauly a po jejich prostřídání USK začalo snižovat náskok na poločasových patnáct bodů. Do druhého poločasu jsme nastoupili koncetrovaněji na obranné polovině a i díky několika přesným trojkovým pokusům jsme tuto část ovládli 27:13 a definitivně rozhodli o osudu utkání. Poslední desetiminutovka patřila na obou stranách dorostencům, i tak si Sršni došli pro pokoření stobodové hranice a zvítězili 102:66."

Písečtí Sršni jdou za svým cílem, nezastavili je ani Levharti Chomutov

"Jako vždy jsem rád za výhru a opravdu se jednalo o velice atraktivní utkání plné emocí, které si musel užít každý divák v hale. Zároveň musím smeknout před našim útokem, na který byla radost pohledět. Hráli jsme velice jednoduše a naše kolektivnost slavila úspěch. Co mě naopak velice mrzí a dokonce i štve, byla naše koncentrace a plnění pokynů na obranné polovině. V prvním poločase jsme nesplnili absolutně nic a pokud v tomhle nezměníme přístup, nemá cenu se bavit o tom, že bychom konkurovali týmům Slavie Praha nebo Turům ze Svitav. Řeči o nejvyšší soutěži pak vůbec nepřicházejí v úvahu. Teď nás v pátek čeká utkání na hřišti posilněné Plzně, která bude chtít ještě zabojovat o play off a bude se jednat o mimořádně těžké utkání, nicméně věřím v obrovskou kvalitu naší základní rotace a byl bych rád, kdybychom dokázali zakončit povedenou základní část výhrou," hledí k dalšíu duelu trenér Čech.