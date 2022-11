Písečtí Sršni prodloužili svou vítěznou sérii na béčku USK Praha (83:58) a stále se drží pevně na druhém místě skupiny Západ, hned za svým jihočeským rivalem z Jindřichova Hradce. "Folimanka má své kouzlo a smazává rozdíly mezi favoritem a outsiderem. Tohle poznal už každý, a proto i já jsem trenér, který soupeře v této hale nikdy nepodcení. Souboj nenabídl nějaký úžasný basketbalový zážitek. Po úvodním rozkoukání jsme se dostali do tempa a když jsme v nejsilnější sestavě zabrali, byli jsme jasně lepším týmem a utkání měli plně pod kontrolou. Zhodnotil bych to asi tak, že jsme nehráli nějak zázračně, ale hráli jsme to, co jsme potřebovali. Když budu chtít hledat chyby, nepovedl se nám ani jeden nástup do začátku poločasů, kdy jsme opět nedokázali splnit obranné pokyny a dvojice Vlk - Šafařík nám vždy zatopila. Na stranu druhou jsem rád, že venkovní utkání s USK máme za sebou a s přehledem jsme splnili roli favorita," hodnotil minlý duel trenér Jan Čech.