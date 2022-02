Body Písku: M. Svoboda 32, L. Mikolášek 19, J. Šurý, V. Sýkora a P. Šlechta 16, M. Špičák 2. Trestné hody: 12/9 – 23/13. Tříbodové pokusy: 24/15 – 22/8. Doskoky: 25:29. Ztráty míčů: 14:6. Osobní chyby: 20:13.

Tento víkend byla na programu basketbalová reprezentační přestávka. "Jediná soutěž, která však i přes to pokračovala, byla 1. liga mužů a naši Sršni se tak vydali do daleké Ostravy, aby poměřili síly s místními Snakes. Družstvo, které je rovněž jako my složené z vlastních odchovanců, z nichž někteří pendlují z Kooperativa NBL - Snopek (NH Ostrava) či zejména nejlepší hráč soupeře Mička (Opava), se tentokrát muselo obejít bez dvou klíčových hráčů na perimetru Stehlíka a Lukáče a k utkání nastoupilo pouze v sedmi lidech. Sršni toho chtěli využít a díky svému pressu na soupeře doslova vlétli, vedení 9:3 ovšem nevydrželo dlouho a z důvodu našeho polevení na obranné polovině Snakes rozjeli trojkový festival (v utkání 24/15!), kterým si rychle vybudovali dvouciferný náskok, který jsme do konce první desetiminutovky snížili na 32:28. Druhá čtvrtina byla jako přes kopírák, v některých úsecích domácí nebyli schopni přejít hřiště díky naší agresivní obraně, abychom však ztrátu soupeře nepotrestali a na druhé straně nám soupeř udělil trest za tři body. Když se soupeř dostal do dvanáctibodového vedení, neudrželi domácí nervy na uzdě a i díky třem technickým chybám nás vrátili zpět do hry. Využili jsme problémů s fauly klíčového pivota Mičky a do poločasu stáhli rozdíl ve skóre na pět bodů. Nicméně obdržených 61 bodů na venkovním hřišti za poločas nevěstí nic dobrého, a to jsme mohli být ještě rádi. Nástup do druhého poločasu byl opět jako přes kopírák. Skvělý nástup Sršňů, kteří byli doslova všude, rychlé vedení na naší straně o čtyři body, abychom zas a znova začali zahazovat jednouchá zakončení, čímž se soupeř dostal zpět do tříbodového vedení. A tak se šlo do poslední čtvrtiny, kterou dvěma přesnými trojkami otevřel Petr Šlechta. V té chvíli Snakes obdrželi další technickou chybu, která znamenala vyloučení domácího trenéra Patrika Smažáka. Po jeho odchodu ze hřiště soupeř konečně podlehl naší aktivní hře po celé utkání, kdy měli Sršni přeci jen více sil a vyšťaveného soupeře dorazili. Konečné skóre 101:86 rozhodně neodpovídá průběhu utkání, nicméně výhra na horké palubovce Snakes Ostrava se počítá," shrnul utkání písecký trenér Jan Čech.

"Výhra z palubovky Snakes Ostrava se vždy počítá. Zvlášť s jejich fyzickou převahou máme vždy problémy a když k tomu mají úspěšnost trojek nad 60 procent (24/15), je nesmírně těžké uspět i proti sedmi statečným. Bohužel se v utkání opět ukázala naše Achillova pata, kde sice máme nějaké fyzické a výškové limity a můžeme se na to vymlouvat, nicméně obdržet takto 61 bodů za první poločas je cesta do pekel," doplnil trenér k utkání a pokračoval: "Tři kola před koncem nadstavby o 1. - 6. místo jsme malinký krůček od třetího místa a už teď můžeme téměř s jistotou říci, že ve čtvrtfinále play off narazíme právě na ostravské Snakes, kteří po návratu Stehlíka a Lukáče do sestavy budou opravdu přetěžký oříšek a diváci se tak mají opravdu na co těšit. Nicméně ještě pokračuje nadstavba a v neděli 6. března od 17:00 přivítáme na své palubovce druhý tým tabulky, svitavské Tury, kterým budeme chtít oplatit tři týdny starou porážku a k tomu budeme potřebovat zaplněné Sršni hnízdo s atmosférou, kterou umíte vytvořit jen Vy."