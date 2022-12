Body Sršňů: Šlechta 20, Mikolášek 14, Svoboda M. 13, Šurý 11, Chvála a Špičák 9, Hejl 7, Šimonek 6, Sýkora a Procházka 5, Englický 3, Suchánek 2.

Písečtí sice dorazili bez několika důležitých hráčů sestavy, i tak byli jasným favoritem. "Roli favorita jsme potvrdili hned v úvodu utkání, kdy jsme se dostali do vedení 15:0. Poté jsme začali šetřit i další opory a obrovskou porci minut začali dostávat dorostenci. Domácí se mohli spolehnout na velice slušnou úspěšnost střelby zpoza trojkového oblouku (v utkání 11 trojek), a tak skóre utkání příliš nenarůstalo a v poločase vedli Sršni o 21 bodů. Po změně stran začaly domácím docházet síly, a my jsme tak nadále navyšovali rozdíl ve skóre. Konečný výsledek 104:64 není až tak důležitý, hlavní je, že jsme postupem splnili povinnost a všichni naši hráči se zapsali do střelecké listiny," shrnul utkání písecký trenér Jan Čech.

"Musím se přiznat, že jsem k utkání přistupoval s respektem, protože soupiska Českých Budějovic na papíře svou kvalitu má. Navíc pro domácí to bylo utkání roku, pro nás spíše povinnost, což hraje také velkou roli. Hned úvod ovšem vyvrátil veškeré pochybnosti a o vítězi nebylo pochyb. Na obou stranách si tak zahráli všichni hráči a utkání proběhlo v přátelské atmosféře. Nemohu si však odpustit poznámku, že mě mrzí zvolený termín utkání. Bohužel tak nebyla hala plná dětiček z řad Tigers, kteří jsou našim největším partnerem v práci s mládeží a zásobárnou talentů pro náš klub. Tohle střetnutí nabízelo možnosti vytvořit nějakou show a toho jsme nevyužili, tak snad příště," dodal k utkání Jan Čech a pokračoval: "A teď už si pojďme říct hlavní odměnu této výhry. Tou bude opět po roce osmifinálové střetnutí s osmnáctinásobným mistrem České republiky a účastníkem Ligy Mistrů ERA Basketball Nymburk. V kalendáři si zakroužkujte čtvrtek 12. ledna, kdy musíme zaplnit Sršní hnízdo k prasknutí a vytvořit opět nezapomenutelnou atmosféru pro nás všechny!"