V prvním utkání turnaje nás čekal domácí tým Wroclawi. Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře, jako bychom zůstali někde mezi ranní cestou a obědem. Dovolovali jsme soupeři jeden útočný doskok za druhým, body z druhých a třetích šancí a velkým množstvím faulů (devět za první čtvrtinu) jsme si zadělávali na problém. Naštěstí pro nás i soupeř vstoupil do utkání nervozně, a tak bylo po první čtvrtině vyrovnáno, 18:18. Ve druhé čtvrtině jsme náš výkon zlepšili a bylo z toho vedení o 12 bodů. Druhý poločas se hrálo víceméně koš za koš a skóre se tak příliš neměnilo. Poslední snahu domácích o vzdor a obrat v zápase jsme ustáli, nutno podotknou, že s velkou dávkou štěstí, když jsme se nechovali jako zkušený, sebevědomý tým.

Sice výhra, ale v obraně máme velké mezery, hodnotil utkání trenér Čech

BK Lokomotíva Sereď – Sršni 75:77 po prodloužení

Do druhého utkání jsme vstoupili sice lépe než náš soupeř, ale bohužel jsme tuto optickou výhodu nedokázali přetavit i ve výhodu bodového vedení. Skóre utkání sice otevřel trojkou Kevin Humpál, ale pak, i přes dobré střelecké pozice, jako by byl koš zakletý. Naštěstí i náš soupeř spálil několik vyložených šancí. Až v samém závěru čtvrtiny Adam Křesina dvěma slepenými trojkami upravil skóre na 9:13. Druhá čtvrtina se opět nesla ve vyrovnaném duchu, a to zejména kvůli několika nedodrženým taktickým pokynům z naší strany. Poločasové vedení o pět bodů tak nebylo to, v co bychom doufali, vzhledem k průběhu hry. I druhý poločas se hrál vyrovnaný a bojovný basketbal, kde se nám podařilo bodík po bodíku navýšit vedení až na dvouciferný rozdíl, který jsme drželi téměř až do konce zápasu. Nervozní koncovka prvního zápasu pro nás však nebyla dostatečným varováním, a tak soupeř poslal košem po útočném doskoku dvě sekundy před koncem do prodloužení. I v něm byl průběh naprosto vyrovnaný a rozhodovaly tak detaily. I tentokrát měl soupeř možnost poslední střely, ale tentokrát jsme doskok vybojovali a mohli se tak radovat z druhého vítezství.

Sršni U17 absolvovali základní část extraligy kadetů bez ztráty kytičky

Sršni – MSK Žiar nad Hronom 88:76

Start utkání v 9 hodin je vždy o tom, který z týmů se dříve rozkouká a probudí. V sobotu to byl náš soupeř, kterého bylo plné hřiště. Byl plný energie a elánu, zatímco my ještě spali v hotelových postelích. Po time outu se zlepšila hra na útočné polovině. Obrana sice byla stále „průchoďák“, po agresivní presinku nebylo ani památky a požár na obranném doskoku by neuhasilo ani několik jednotek hasičů. V útoku náš však držela naše střelba za tři body. Díky ní se nám podařilo snížit rozdíl na 3 body, který byl v jednu chvíli až 14 bodů. Ve druhé čtvrtině se nám podařilo zapracovat i na práci v obraně. V poločase jsme tak vedli o 18 bodů. Druhý poločas jsme měli pod kontrolou, soupeř už tak pouze upravil kosmeticky rozdíl ve skóre.

Sedmnáctka Sršňů ovládla mezinárodní turnaj CEYBL v Polsku

Science City Jena – Sršni 62:88

Proti německé akademii jsme hned od začátku zapnuli na plné obrátky a bylo z toho vedení 28:15. Bohužel to bylo od nás vše. Měli jsme sice ještě světlejší moment ve třetí čtvrtině, kde jsme se dostali do vedení o 20 bodů, ale na hráčích byla vidět velká únava. Jsme tak moc rádi, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce bez nějakého zranění.

Sedmnáctka Sršňů přivezla ze Slovenska první místo z turnaje CEYBL

Třetí turnaj série CEYBL a třetí celkové vítězství je opravdu skvělé. Možná ještě trochu důležitější však pro nás bylo, že se nám podařilo rovnoměrně rozložit herní vytížení hráčů. A tak i hráči, kteří nemají tolik příležitostí v Extralize U17, dostali šanci ukázat, co v nich je. Určitě měla naše hra v některých fázích k dokonalosti daleko, ale měli jsme i velice dobré momenty a úseky hry. Utkání s jinými soupeři nám opět ukázala některé nedostatky v naší hře, na kterých musíme zapracovat. Jinak ale patří hráčům pochvala za přístup k turnaji. Vše odmakali na 100 procent, i když se někdy nedařilo, dali do hry veškerou energii a snahu to zvrátit. S přibývajícími herními minutami už byla na hráčích vidět velká únava, a to jak fyzická, tak mentální. Ale i tato utkání jsou velice důležitá, přestože basketbalové krásy už mnoho nenabídnou.

Autor: Matěj Mach, Sršni Písek