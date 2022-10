Body a sestava Písku: M. Svoboda 25, Šlechta 23, Fait 21, Englický a Šurý 9, Sýkora 8, Mikolášek 6, Hejl 5, J. Svoboda a Špičák 3, Chvála.

Do Chomutova, který měl na kontě pouze jednu výhru, zajížděli Písečtí v roli favorita. Ale v první lize nelze nic podcenit. Sršňům tentokrát chyběla dvojice Mach – Svojanovský, domácím pendlující pivot Macháč z Děčína.

„Soupeř nastoupil do utkání dvěma trojkami Nestora Boyka, ovšem Sršni rychle kontrovali a brzy byli ve vedení. Díky široké rotaci opět drželi tempo utkání, na útočné polovině byli doslova nebranitelní. Po deseti minutách byli ve vedení 27:18. Bohužel už v této části se ukazovala okénka v obraně Píseckých, navíc se soupeř chytil i několika opravdu šťastnými střelami. Nikdo však nečekal, že když byli Sršni ve čtrnácté minutě ve vedení 47:30, přijde kolaps. Soupeř si z naší obrany udělal doslova trhací kalendář, pomohl si deseti úspěšnými trojkami v prvním poločase, za druhou desetiminutovku nám nastřílel 33 bodů a tuto čtvrtinu dokonce vyhrál. Poločasové vedení Sršňů 58:51 tak bylo po průběhu utkání rozhodně zklamáním a ještě více snad obrovským varováním. Do druhého poločasu v černožlutých dresech nastoupil jiný tým, opět zapnul na maximální koncentraci a vyhrál třetí periodu 31:8. Zbytek utkání už se víceméně dohrával, Písečtí pokračovali ve svém útočném laufu i nadále a Levhartům nastříleli 113 bodů,“ komentoval duel písecký trenér Jan Čech.

Vysoká výhra, ale i přes ní trenér určité nedostatky viděl. „Opět stejná písnička. Útok, na který se můžeme spolehnout, když dáme 17 trojek, není se o čem bavit. Pak už jen proměňovat trestné hody, což je letos obrovská kaňka na naší hře. Nicméně sami se dostaneme do komplikací kvůli laxnosti v obraně, a utkání tak vlastní vinou zdramatizujeme. Rozhodně se nemůžeme vymlouvat na to, jak těžké střely soupeř trefil, protože štěstí přeje připraveným. A za první poločas bych chtěl dát mladému týmu Levhartů obrovský kredit. Jsem velice rád, že když jsem přišel v poločase do šatny, viděl jsem na hráčích, že si svoje opětovné chyby uvědomují a mé přesvědčení ve druhém poločase jen potvrdili,“ shrnul své pocity Jan Čech a pokračoval: „Máme další výhru, ale hned v neděli nás čeká další utkání v Sršním hnízdě, na které jste srdečně zváni a my se musíme připravit, abychom udrželi koncentraci po celý průběh utkání a nekomplikovali si zbytečně cestu za našim cílem."