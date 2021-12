Levharti Chomutov - Sršni Písek 86:88. Body Písku: Šlechta 21, Mach 19, Pytelka 16, Šurý 11, Špičák 6, Polánek T. 5, Mikolášek a Chvála 4, Primak 2.

Domácí tým opírající se o bývalé hráče Kooperativa NBL je v tabulce první ligy mužů v těsném závěsu za Sršni, a tak na jeho palubovce nečekalo Jihočechy nic lehkého. "O to spíše, když naše absence stále narůstá a k nemocnému Martinovi Svobodovi, ke zraněným Pavlovi Englickému a Danu Hejlovi se po posledním utkání přidal i Vojta Sýkora. Navíc kvůli náročnému programu dostali volno mládežničtí reprezentanti Josef Svoboda a Jakub Šimonek. Naše sestava tak čítala pouhých devět jmen, z toho hned čtyři ještě spadají do kategorie U19. Nicméně Chomutov měl v nohou náročnou úterní dohrávku ligy proti Slavoji Litoměřice, kterou v koncovce těsně ztratil a toho chtěli mladí Sršni využít. To se jim v úvodu hned povedlo, když byli všude o krok dříve. Od druhé minuty se hosté dostali do vedení a nejenže působili živějším dojmem, ale byli to i oni, kteří si už v první desetiminutovce vytvořili dvouciferný náskok. Levharty však držela ve hře hlavně dvojice Nestor Boyko, autor 23 bodů, a Robert Landa, na kterého jsme v průběhu celého utkání nedokázali najít protizbraň, jeho statistiky 17 bodů, 15 doskoků a 10 získaných faulů mluví za vše. Bohužel čtyři klíčoví hráči našeho týmu se dostali do problémů s fauly, čehož soupeř začal využívat stále více. I tak šli Sršni do šaten s poločasovým vedením o devět bodů a vypadalo to na naprosto otevřené utkání," začal hodnocení utkání písecký trenér Jan Čech.

"Kdo by to s našimi absencemi očekával, zvlášť když Chomutov měl v poločase až těžko uvěřitelné dva fauly. K tomu sice přidal dvě technické chyby, ale i tak to pořád bylo nic proti tomu, co se v Městské sportovní hale v Chomutově dělo dál. Sršni měli o motivaci postaráno, a tak na soupeře po přestávce opět vletěli a na tabuli ke konci třetí čtvrtiny svítilo vedení 73:53. Bohužel hráči ve žlutočerném v poslední minutě svou laxností dovolili domácím sedm bodů v řadě. Nicméně během přestávky se stalo něco zcela neočekávaného a Sršňům byly ubrány dva body kvůli chybě v zápisu, a tak místo 73:60 vedeme už pouze o 11 bodů 71:60. Hráči však nechtěli ponechat nic náhodě a k této křivdě se postavili čelem, zareagovali nejlepším možným způsobem, Petr Šlechta trojka, Matěj Mach trojka, Matěj Mach trojka. Osm minut do konce, za stavu 80:60 si domácí vybralií timeout, ale v zápise se opět dohledala chybička z minulé periody a nám se opět odečítá bod na 79:60. To už na nás v kombinaci s únavou po velkém množství fyzických soubojů, problémy s fauly a zónovou obranou soupeře začalo být moc. A aby toho nebylo málo, Jakub Houška proměil koš s faulem, Nestor Boyko proměňuje dva trojkové pokusy a rázem jsme na deseti bodech. V tuhle chvíli jsme probudili spící šelmu, která si uvědomila, o co se hraje a bod po bodu ubírala z náskoku unavených Sršnů. Byla tu vyrovnaná koncovka a když už to vypadalo pro Sršně v poslední minutě nadějně, Petr Šlechta za stavu 86:81 neproměnil druhý trestný hod, Robert Landa na druhé straně koš s faulem, hned po výhozu je Kuba Šurý obrán o míč opět Robertem Landou a 28 vteřin před koncem je vyrovnáno. Sršni jdou do útoku, kde neproměňuje trojku Matěj Mach, co se dělo pak, už viděli asi všichni. Luboš Mikolášek s přešlapem zadní čáry vybojuje míč a Kuba Šurý na hraně časového limitu proměňuje koš za dva body. Po shlédnutí videa musíme uznat, že se jednalo o zjevný out, nicméně koš platí a Sršni tak mohli začít slavit. Chápeme frustraci Levhartů, na stranu druhou to byl domácí stolek, který upsal našemu týmu tři body a prodloužení by opravdu nebylo spravedlivým rozuzlením tohoto utkání," doplnil k dramatickému druhému poločasu trenér Čech.

"Opět se ukázalo, jak je basketbal krásná hra a nestačí být lepším týmem 32 minut. Vedení o dvacet zmizelo rychlostí světla a výhra nám v koncovce doslova spadla do klína. Všichni sice rozebírají poslední spornou situaci, mě však daleko více zaráží, že na takovéto úrovni se dvakrát během utkání změní skóre v neprospěch našeho družstva umazáním bodů. Přitom všichni u stolku a i všichni diváci v hale vědeli, jaké skóre je správně, jen to chtělo trochu trpělivosti a dohledat chybu, bohužel k tomu nebyl prostor. Teď bych mohl hráčům i sobě vyčítat koncovku, kterou jsme zahráli jako minižačky. Radši ale složím obrovský kredit svým hráčům za to, jaký předvedli výkon, nejen jak se vyrovnali s absencemi, ale jak se nenechali rozhodit žádnými nepříjemnostmi a šli si od začátku jasně za svým cílem. A dosažení tohoto cíle má i tu nejpříjemnější odměnu v podobě postupu do dalšího kola, kdy ve středu 15. prosince přivítáme v Sršním hnízdě držitele 17 titulů Mistra ČR v řadě - tým ERA Basketball Nymburk. O tom si však povíme příště, teď se musíme plně soustředit na nedělní utkání na palubovce Polabí, kde bychom chtěli natáhnout naši vítěznou sérii," myslí již na další duely trenér Jan Čech.