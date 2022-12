Body Sršňů: M. Svoboda 23, Šlechta 22, Fait 18, Svojanovský 16, Sýkora a Mikolášek 11, Englický 9, Špičák a Šurý 7, Chvála 5. TH: 9/6:27/16. Trojky: 28/8:31/13. Doskoky: 25:44. Fauly: 22:16.

"Tým Pelhřimova je sice tvořen hráči ze všech koutů Evropy, ale všichni členové patří ještě do kategorie U19, a tak bylo jasné, co bude naší hlavní zbraní a v čem budeme mít převahu. Hned od úvodu utkání se prognózy začaly naplňovat a Písečtí se rychle ujali vedení. Po první čtvrtině to bylo 33:9, v poločase 59:23 a z poloprázdné haly se začali vytrácet i poslední diváci. Sršni rotovali všech deset hráčů a skóre narůstalo i nadále. Ve všech aspektech hry jsme dominovali a konečný výsledek 129:55 jasně vypovídá o průběhu utkání," komentoval duel písecký trenér Jan Čech.

"Byl to nerovný boj, který nemohl dopadnout jinak. Už se těším na utkání extraligy U19, kde si to v nadstavbové skupině rozdáme jako rovný s rovným. Ač to tak možná nevypadá, soupeř na tuto soutěž kvalitu bude mít velkou. Ve čtvrtek jsem byl rád, že se nikomu nic nestalo, všichni si s chutí zahráli a vylepšili statistiky. I když jsme měli několik hluchých míst a občas jsme se v obraně chovali jako Robin Hood, který chudým dává, tentokrát jsme si to mohli dovolit. Každopádně máme další výhru a v kalendářním roce 2022 nás čeká poslední utkání, a to v neděli 18. prosince od 17:00, kde budeme opět potvrzovat roli favorita na domácí palubovce proti Levhartům z Chomutova," doplnil trenér Čech.