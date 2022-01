Body Písku: M. Svoboda 27, J. Svoboda 17, Sury 16, Sýkora 15, Šlechta 12, Mach 8, Chvala 3. Trestné hody: 26/17:17:13. Trojky: 30/9:41/13. Doskoky: 47:41.

"Levharty už sice dokázali naši hráči v této sezoně dvakrát porazit, nicméně jsme k utkání odjížděli s obrovskou pokorou a respektem, k tomu všemu pouze v devíti hráčích, protože ze zdravotních důvodů ze sestavy vypadli Mikolášek, Primak, Pytelka, Hejl, Šimonek a dlouhodobě zraněný Pavel Englický. Soupeř postrádal pouze legendu českých palubovek Koubu Houšku a sebevědomí jim rozhodně nechybělo," uvedl k předzápasvým perpetiím písecký trenér Jan Čech a doplnil: "Zvlášť když domácí v úvodu trefili tři trojky v řadě a za stavu 15:8 si Sršni vybírali oddechový čas. Poté ale na hřiště nastoupil tým ve žlutočerných dresech jako vyměněný a doslova ovládl celé hřiště. Celoplošná obrana rázem začala platit, kdy soupeř kupil jednu ztrátu za druhou, které Sršni trestali jednoduchými koši. Navíc nám naštěstí padlo také z tříbodového oblouku, kdy jsme do poločasu proměnili celkem deset úspěšných trojkových pokusů, z toho šest v první čtvrtině. Po první desetiminutovce už tak vedli hosté rozdílem deseti bodů 23:33. Tento výkon z konce první čtvrtiny si pak Sršni přenesli také do čtvrtiny druhé, ve které už všech devět statečných mělo tolik sebevědomí, že pokračovali ve svém náporu a i přes chyby v obraně byli na útočné polovině doslova nezastavitelní, což jasně dokazuje stav po dvaceti minutách 45:67."

Vysoké vedení vša ještě neznamenalo, že mohou začít Písečtí slavit. "Po změně stran však, jak již tomu u Chomutovských bývá dobrým zvykem, přišel nápor domácích, kteří přitvrdili a jejich fyzická hra nám začala dělat problémy, klíčoví hráči se olepili fauly a najednou se hrála zcela otevřená partie. Naštěstí pro nás ale Levharti trestuhodně neproměnili několik jednoduchých zakončení, k tomu zahodili několik trestných hodů, a tak po 27 minutách byli Sršni stále ve vedení o dvacet bodů. Opětovný nápor hostů pak svou šťastnou trojkou o desku rozpoutal Petr Šlechta, čímž víceméně ukončil utkání a vzal domácím poslední naději. Šňůrou 14:0 jsme po třiceti minutách vedli o 34 bodů a všem v krásné chomutovské hale bylo jasné, kdo se stane vítězem utkání. Domácí do poslední části nastoupili už bez zkušených hráčů, když dali přednost své lavičce. Bohužel, na Sršních už bylo vidět patrné polevení, nejen fyzické, ale i mentální, a Chomutov v této části chtěl prostě více než my. Po pěti minutách tohoto dějství vedli Sršni stále 98:67, pak si však po zásluze šli odpočinout nejvytíženější hráči a bohužel na nás padla závěrečná deka, kterou soupeř potrestal patnácti body v řadě a korigoval stav na konečných 98:82," shrnul druhý poločas trenér Čech.

"Po náročné středeční bitvě s českým mistrem a přibývajících absencí na naší straně jsem měl strach, jak se vyrovnáme s fyzickou převahou a zkušenostmi soupeře. Zvlášť po vyrovnané koncovce v pohárovém klání, kdy jsme v Chomutově vyhráli rozdílem pouhých dvou bodů, bylo jasné, že nám soupeř má co vracet. K tomu drtivý nástup domácích, kteří v úvodu trefili vše, na co sáhli, a rychle vedli 15:8. Pak jsme však odehráli vynikajících 15 minut, kdy jsme dokázali, že pokud nám to padne zpoza trojkového oblouku, tak jsme prakticky nebranitelní. Ve druhém poločase už nám však začaly docházet síly a nebýt závěrečných tří minut třetí periody, které jsme ovládli 14:0, mohlo to v chomutovské sportovní hale být ještě vyrovnané střetnutí. Poslední desetiminutovka asi nemá cenu příliš hodnotit, asi bychom neměli takhle vypnout, na druhou stranu to pro naše mladé družstvo mohou být velice cenné zkušenosti," shrnul ještě utkání v Chomutově trenér a pokračoval k dalšímu programu: "Teď se musíme dát zdravotně dohromady, zregenerovat síly na příští týden, kdy nejprve v pátek dohráváme utkání na palubovce GBA Pelhřimov a hned v neděli se postavíme na domácí palubovce rezervě USK Praha. S tímto týmem se vždy natrápíme a jistě si tak proto všichni říkáme, kéž bychom měli v zádech opět plné hlediště, které nás požene za dalším důležitým vítězstvím."