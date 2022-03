Po první sérii vzájemných zápasů mezi nejepší trojicí skupiny Západ a Východ patří píseckým Sršňům třetí příčka. Tu by si mohli po utkání se svitavskými Tury pojistit i pro play off. Nebude to však jednoduché, ve Svitavách Sršni padli 76:100.

"Tři kola před koncem nadstavby o 1. - 6. místo jsme malinký krůček od třetího místa a už teď můžeme téměř s jistotou říci, že ve čtvrtfinále play off narazíme na ostravské Snakes, kteří po návratu Stehlíka a Lukáče do sestavy budou opravdu přetěžký oříšek, a diváci se tak mají opravdu na co těšit. Nicméně ještě pokračuje nadstavba a v neděli 6. března od 17:00 přivítáme na své palubovce druhý tým tabulky, svitavské Tury, kterým budeme chtít oplatit tři týdny starou porážku. A k tomu potřebujeme zaplněné Sršni hnízdo s atmosférou, kterou umíte vytvořit jen Vy, naši věrní fanoušci," zve do hlediště písecký trenér Jan Čech.