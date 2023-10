Historická domácí premiéra v nejvyšší soutěži Kooperativa NBL čeká v neděli 8. října od 17 hodin písecké basketbalisty. A soupeřem Sršňů nebude nikdo jiný než osmnáctinásobný tuzemský šampion z Nymburku, který v uplynulé sezoně přišel o nadvládu, když jej na trůnu vystřídala Opava.

Basketbalisty Písku čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži na domácí palubovce, v němž přivítají Nymburk. | Foto: archiv klubu

Jihočeši zatím odehráli jediný zápas, když smolně prohráli na pražské Slavii v prodloužení (112:115), pak měli dvoutýdenní pauzu vzhledem k reprezentaci jejich hráčů na 3x3 a kvalifikaci Pardubic do FIBA Europe Cupu. Nymburk úvodní dvě kola proti Olomoucku a Slavii zvládl, poté však podlehl pražskému USK i doma Brnu.

„Po pauze a stresech s rekonstrukcí haly s napětím očekáváme první domácí duel. I když nejsme favoritem, určitě nebudeme chtít dát svou kůži lacino a budeme se snažit se soupeřem držet krok. Budeme opět sázet na naší rychlou hru s agresivní obranou, a tak jako tak to budou cenné zkušenosti pro náš mladý tým. Zároveň věříme, že na naší palubovce před zaplněnou halou jsme schopni všeho,“ burcuje písecký trenér Jan Čech.

Na zápas se těší i rozehrávač či křídelník Štěpán Borovka, jenž má s nejvyšší soutěží zkušenosti z Jindřichova Hradce, odkud se k Otavě přesunul v průběhu minulé sezony. „Do utkání s Nymburkem budeme chtít vstoupit koncentrovaněji hlavně na obranné polovině a předvést před domácím publikem výkon na hranici našich možností, abychom mohli pomýšlet na dobrý výsledek. Nymburk není po dvou prohrách v nejlepším rozpoložení a toho budeme chtít využít. Věřím, že hala bude napěchovaná k prasknutí a za podpory fanoušků získáme první výhru,“ přeje si jedna z opor týmu.

Zvláštní náboj bude mít nadcházející duel i pro předsedu klubu Miroslava Janovského. Když jej před 28 lety zakládal, jistě netušil, že se Sršni dočkají takových úspěchů jak na mládežnickém poli, tak i nyní v kategorii dospělých.

„Je to splnění snu a ještě před pár lety velmi vzdáleného cíle. Já bych na tomto místě chtěl především poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. Hráčům, trenérům, funkcionářům, partnerům a sponzorům. A v neposlední řadě také všem fanouškům, kteří dělají v českých poměrech náš klub tak trochu speciální. Každý na tom máte nějaký svůj podíl a každý na sebe můžete být právem hrdý. Moc si přeji, abychom tuto sezonu všichni pojali jako dárek, nebo jako odměnu za všechno naše úsilí a čas, které jsme do našeho klubu investovali. Pojďme si to společně užít a zůstaňme silní,“ podotkl.

V písecké hale stále probíhají stavební práce, nicméně ani ty nebrzdí zájem diváků, a tak bude Sršní hnízdo praskat ve švech.

Duel bude mít i charitativní podtext, kdy u vstupu bude kasička pro dobrovolný finanční dar pro Hospic Athelas. Sršni, jak slíbili, dorovnají částku za každého našeho hráče na startu Běhu mezi mosty.