/FOTOGALERIE/ Basketbaloví kadeti Písku jsou dvě kola před koncem vítězem základní části extraligy hráčů do 17 let. Rozhodly o tom jejich dvě domácí výhry nad Brnem 87:55 a především nad Nymburkem 83:49, s nímž se o prvenství přetahovali.

Písečtí kadeti ve své hale porazili Brno i Nymburk a dvě kola před koncem základní části si zajistili první příčku. | Foto: archiv klubu

Po dlouhé době se o víkendu na domácí palubovce představila kategorie U17, kde Sršni přivítali na své palubovce Basket Brno a přímé konkurenty o první příčku BA Nymburk. Oba duely Jihočeši zvládli a dvě kola před koncem si zajistili prvenství v základní části soutěže

V prvním utkání proti týmu z jihomoravské metropole byli Sršni jasným favoritem, což chtěli potvrzovat hned od úvodních minut. To se jim povedlo a skvělým nástupem brzy rozhodli o osudu utkání, když první čtvrtinu vyhráli poměrem 27:5. Do hry se dostalo všech dvanáct hráčů, přesto rozdíl ve skóre stále narůstal.

V poločase to bylo už o třicet bodů, po přestávce už Jihočeši začali šetřit klíčové hráče na bitvu s Nymburkem. Nebýt nízké úspěšnosti trestných hodů 32/12, rozdíl ve skóre byl ještě markantnější. Velký prostor tak dostali všichni hráči a výhra 87:55 byla zcela zasloužená.

Následně v klíčovém utkání Sršni přivítali svého jediného přemožitele v této sezoně, basketbalovou akademii z Nymburka. Středočeši den před tím zaváhali na jindřichohradecké palubovce, a tak byly karty jasně rozdané. V případě úspěchu domácích se Písek stane opět stane vítězem základní části extraligy.

Domácí na soupeře doslova vlétli a opět se v první čtvrtině prezentovali hlavně výbornou obranou. Díky několika ziskům se dostali do tempa a úvodní desetiminutovku vyhráli 20:10. Ve druhé polevili a hosté se díky dvojici Křemen - Zajíc vrátili do hry. Sršni se naopak dostali do křeče a najednou působili naprosto odevzdaným dojmem, takže přestávka, před níž drželi tříbodový náskok, jim přišla velmi vhod.

Písečtí kadeti si naštěstí uvědomili, oč se hraje a po změně stran se vrátili k výkonu z úvodní periody. Domácí tým zdobila skvělá obrana a za třetí čtvrtinu inkasoval pouhých 7 bodů. Na útočné polovině se jim však nedařilo proměňovat volné pozice a Nymburk byl stále na dostřel 11 bodů.

V závěrečné čtvrtině už ovšem zbyly síly pouze nabuzenému píseckému týmu, který ve skvělé atmosféře svého soupeře doslova zničili. Poslední čtvrtinu vyhrál 34:11 a hne po utkání mohla propuknout oslava triumfu v základní části extraligy.

„Tentokrát dodám trochu historie. Popáté v historii vyhráváme základní část jedné z extralig dorostu, a to dokonce počtvrté během posledních pěti let. V případě úspěchu ve čtvrtfinále play off bychom se navíc stali pořadatelem závěrečného Final four. Za mě je to obrovský úspěch, který pořád neumíme náležitě ocenit, a nebudu lhát, že mi se závěrečným hvizdem neukápla slzička. Děkuji divákům za skvělou atmosféru, kterou si tento tým jednoznačně zaslouží. A zároveň i všem, kteří se na této jízdě podíleli. Teď je před námi příprava na závěrečnou část sezóny a uvidíme, čeho všeho je tento tým schopen, ale potenciál máme obrovský,“ trenér píseckých kadetů Jan Čech.

Mladí Sršni mají před sebou ještě dvě domácí utkání. V sobotu 18. března hostí Ostravu (16) a o den později přivítají Opavu (9).

Sršni Photomate Písek - Basket Brno 87:55 (27:5, 49:19, 70:42)

Body: Šimonek 11, Čihák 11, Kopunec 10, Suchánek 10, Zita 8, Klement 8, Humpál 7, Křesina 5, Vallet 5, Kačírek 4, Benda 4, Kabriel 4 – Richter 15, Koulisianis 11… Trojky: 7:4. Fauly: 24:18. Trestné hody: 12/32:9/19. Doskoky: 60:44.

Sršni Photomate Písek - BA Nymburk 83:49 (20:10, 34:31, 49:38)

Body: Čihák 18, Šimonek 16, Suchánek 14, Klement 12, Křesina 6, Kabriel 5, Benda 4, Humpál 4, Kačírek 2, Zita 2 - Zajíc 16, Křemen 15… Trojky: 6:5. Fauly: 19:17. Trestné hody: 11/18:2/11. Doskoky: 45:44.

Extraliga kadetů U17 - nadstavbová skupina A

1. Sokol Písek 20 19 1 1662:1188 39

2. BA Nymburk 20 17 3 1512:1314 37

3. NH Ostrava 20 16 4 1733:1417 36

4. GBA Lions Jindřichův Hradec 20 13 7 1367:1240 33

5. Tygři Praha 20 11 9 1419:1345 31

6. USK Praha 19 11 8 1397:1313 30

7. Basket Brno 19 8 11 1394:1430 27

8. BK Opava 20 7 13 1462:1653 27