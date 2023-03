Písečtí basketbaloví junioři zakončili základní část extraligy U 19 dvěma výhrami, které jim vynesly výbornou druhou příčku za jindřichohradeckými GBA Lions. Sršni nejprve deklasovali Pelhřimov 83:41 a poté si poradili i s Pardubicemi 81:50. a pokud v předkole play off nedojde k nějakému překvapení, jeden z této dvojice by měl být protivníkem píseckých hráčů i ve čtvrtfinále vyřazovací části.

Písečtí junioři obsadili po základní části basketbalové extraligy U19 druhé místo. | Foto: Jan Škrle

Nejprve k Otavě orazil sedmý tým tabulky GBA Sojky Pelhřimov, který po přestupu svých dvou nejlepších hráčů Lukice-Gavrice a Mkpy do partnerského A týmu v Jindřichově Hradci poněkud ztratil svou tvář a jeho propad tabulkou je poměrně výrazný. A nejinak tomu bylo i v Písku, kde Sršni na soupeře vlétli a než se hosté rozkoukali, platil po první čtvrtině stav 34:9 a o vítězi utkání nemohlo být pochyb. Domácí tak rozložili rovnoměrně minuty mezi všech dvanáct hráčů, všichni se zapsali do střelecké listiny a v poklidu si došli pro výhru 83:41.

O den později se v sršním hnízdě představily Pardubice, které jsou sice na osmém místě tabulky, ale jejich poslední výsledky a zejména fyzické parametry hráčů budí obrovský respekt. Hgosté se sice už v tabulce nemohli posunout, ale jeho základní pětka do utkání vlétla a rychle vedla 9:2. Jihočechům se příliš nedařilo a taktické pokyny zůstaly v šatně. Na jejich soupeři bylo patrné, že chce rozložit minuty mezi všechny své hráče, takže i zásluhou toho dokázali Sršni vyhrát i první čtvrtinu 19:15.

Ve druhé pak soupeře doslova deklasovali 29:8. Je nutno ale znovu podotknout, že například reprezentační rozehrávač Mrázek odehrál jen 8 minut a příležitost na obou stranách dostávali všichni hráči z lavičky. Poločasový výsledek tak rozhodně nevypovídal o průběhu hry. Po změně stran dostávali stále více prostoru náhradníci a základní pětky obou týmů se na hřišti objevovaly zcela sporadicky. Skóre už se v těchto částech příliš neměnilo a narůstalo pomalejším tempem, než je v utkání Sršňů obvyklé. I tak dokráčeli k přesvědčivé výhře 81:50.

„Druhé místo v extralize je po průběhu ročníku naprosto skvělým počinem, a to zejména díky našemu závěru nadstavby o první až osmé místo. Nejenže máme do play off výhodu domácího prostředí, ale ve čtvrtfinále se vyhneme týmům z "velké šestky", které měly výsledky po celou sezonu odskočené od zbytku startovního pole. S velkou pravděpodobností bude naším soupeřem ve čtvrtfinále jeden z víkendových protivníků. Pokud si mám tipnout, tak GBA Pelhřimov hodně oslabila, neprojde přes předkolo, a my tak narazíme na Pardubice. Tady bych však chtěl zvednout varovný prst a připomenout úvodní minuty posledního utkání, kdy jsme rychle prohrávali 2:9, měli problém s výškovou převahou soupeře a výsledek opravdu zkresluje to, že soupeř už o nic nehrál a rotoval sestavou jinak než normálně. Chtěl bych poděkovat i divákům, kteří dorazili poměrně v hojném počtu, protože naše dorostenecké týmy si to zaslouží. Už si příliš nedovedu představit, kam výš se můžeme posunout než vyhrát základní část extraligy U17 a skončit druzí v kategorii U19. Vlastně vím, porazit v neděli 18. března v první lize mužů svitavské Tury, získat prvenství po základní části spojené s výhodou domácího prostředí i tam, postoupit do KNBL, a to je jediná šance jak posouvat hráče v našem mládežnickém programu ještě na vyšší level. Nicméně už teď je jasné, že na výsledky z této sezony se těžko zapomene, protože jsou až neuvěřitelné. Všem hráčům patří obrovská gratulace a poděkování, teď ale s chutí do další práce, protože začínají boje o medaile,“ konstatoval písecký trenér Jan Čech.

Sršni Photomate Písek - GBA Sojky Pelhřimov 83:41 (34:9, 52:17, 71:25)

Body: Primak 15, Hejl 14, Svoboda 12, Procházka 10, Bečka 9, Chvála 6, Marek 4, Šimonek 4, Janovský 3, Čihák 3, Klement 2, A. Polánek 1 – Plášil 18, Linis 12… Trojky: 6:5. Fauly: 17:14. Trestné hody: 7/15:8/12. Doskoky: 45:36.

Sršni Photomate Písek - BK VIVIDBOOKS Pardubice 81:50 (19:15, 48:23, 62:36)

Body: Čihák 13, Hejl 12, Svoboda 11, Primak 10, Chvála 8, Klement 8, Bečka 7, Marek 5, Šimonek 3, A. Polánek 2, Procházka 2 – Vlček 11, Pluhař 8… Trojky: 6:3. Fauly: 23:18. Trestné hody: 11/23:11/18. Doskoky: 43:54.

Extraliga juniorů U19 – po nadstavbové části o 1. až 8. místo

1. GBA Lions Jindřichův Hradec 22 19 3 1907:1444 41

2. Sokol Písek Sršni 22 17 5 1796:1484 39

3. Basket Brno 22 16 6 1875:1607 38

4. USK Praha 22 15 7 1553:1408 37

5. Tygři Brno 22 14 8 1749:1465 36

6. Sokol pražský 22 13 9 1625:1551 35

7. GBA Sojky Pelhřimov 22 11 11 1576:1563 33

8. BK VIVIDBOOKS Pardubice 22 10 12 1631:1621 32