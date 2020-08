Florbalový A-tým Písku se vydal po dvou letech na prestižní turnaj pod názvem Czech Open. Turnaj byl letos značně zúžen především o zahraniční týmy, ale i přesto se písecké vedení rozhodlo pro absolvování tohoto turnaje v rámci letní přípravy. Písečtí byli zařazení do kategorie OPEN, kde nastupují zpravidla družstva od úrovně Národní ligy a níže.

Florbalisté A-týmu FBC Písek. | Foto: Archiv klubu

Písečtí odjížděli na turnaj bez dvou hlavních posil do nové sezóny Václava Staňka a Michala Měřičky, ale přesto jeli s ambiciózním týmem a cílem odehrát co nejvíce kvalitních utkání v rámci přípravy. Do skupiny jim byli přiděleni Sokol Královské Vinohrady, Valinanvala a OpenCamps Tatran Střešovice.