Basketbalová Kooperativa NBL vstupuje do druhé poloviny základní části. Písecký nováček v Sršním hnízdě v neděli 12. listopadu přivítá pražskou Slavii (17 hodin), na jejíž půdě při své premiéře v nejvyšší soutěži prohrál 112:115 po prodloužení.

Písečtí basketbalisté se chystají na další domácí utkání, v němž přivítají pražskou Slavii. | Foto: Jan Škrle

Jihočeši ještě nemají odehraný kompletní program první poloviny dlouhodobé části, neboť jim chybí dohrávky v Brně a v Praze na USK, nicméně se zatím mohou pyšnit bilancí pěti výher a čtyř porážek, což jim vyneslo lichotivou pátou příčku.

Proti Slavii budou mít motivaci především odčinit smolnou porážku z úvodního kola, ale jistě si hráči vzpomenou i na sezonu 2021/22, kdy je Pražané těsně porazili v rozhodujícím utkání finále I. ligy a pak v baráži zdolali i Jindřichův Hradec a nahradili jej mezi tuzemskou basketbalovou elitou.

Tým se opírá o čtveřici zahraničních hráčů, z nichž hraje prim především duo Varner, Tavares, kteří mají průměr více než dvaceti bodů na zápas. Z českých hráčů patří mezi hlavní opory Pumprla s Marešem či pivot Jelínek. Sešívaní dosud zaznamenali tři výhru a osm porážek, což značí předposlední jedenáctou pozici.

I z toho vyplývá, že by mírným favoritem měli být Sršni. Tato role jim však příliš nesvědčí, což dokumentovali především soubojem s poslední Ostravou, který rozhodli až trojkou v poslední vteřině.

„Do utkání se budeme snažit vstoupit se stejnou lehkostí jako v posledních týdnech a prezentovat se opět rychlým kolektivním basketbalem. Rozhodujícím faktorem bude zastavit skvěle atleticky a individuálně vybavené duo Varner, Tavares a ostrostřelce Mareše. Důležité také bude, abychom si nepřipustili jakýkoli tlak na to, že se od nás čeká výhra, což je pozice, ve které v nejvyšší soutěži nejsme často a se kterou zatím úplně neumíme pracovat,“ připomněl písecký trenér Jan Čech.

Opora Sršňů Jakub Šurý si také plně uvědomuje, že jeho mužstvo nečeká snadný protivník.

„Je to pro nás jeden z nejdůležitějších zápasů. Po vydařeném vstupu do sezony chceme doma sbírat co nejvíce výher a konkrétně Slavii oplatit porážku. Víme, že to nebude jednoduché, jelikož soupeř má dobré zahraniční i české hráče, proto musíme nastoupit disciplinovaně a od začátku řídit tempo,“ zdůraznil.