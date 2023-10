Po dvou zápasech na palubovkách soupeřů se písečtí basketbalisté opět představí ve své hale. Nováček nejvyšší soutěže přivítá v neděli 29. října ostravskou Novou huť (17 hodin).

V předchozím domácím utkání písečtí basketbalisté senzačně zdolali mistrovskou Opavu. Jak se jim povede proti Ostravě, která uzavírá tabulku Kooperativa NBL. | Foto: archiv klubu

Sršni nejprve prohráli v Děčíně 93:103 a poté v dohrávce zvítězili v Pardubicích 104:100 a drží si padesátiprocentní úspěšnost za tři výhry a stejný počet porážek, což jim vyneslo umístění ve vyrovnaném středu tabulky.

Nyní poprvé v sezoně nepůjdou do utkání v roli outsidera, protože jejich nadcházející protivník zatím nemá lichotivou bilanci. Ostrava totiž v osmi odehraných duelech uspěla jen v jediném a uzavírá tabulku Kooperativa NBL.

Ale Jihočeši jsou si dobře vědomi, že žádný soupeř není předem poražený a určitě je nečeká snadný souboj. V zádech však budou mít podporu svých příznivců, kteří dozajista opět zcela zaplní Sršní hnízdo.

„Sice hrajeme ve velké pohodě a s padesátiprocentní bilancí se držíme ve středu tabulky, nicméně všichni pořád víme, že každým dnem se tato situace může změnit. Přestože Ostrava je zatím na posledním místě, musíme k utkání přistoupit s maximální pokorou. Přeci jen má na své soupisce čtyři Američany a slovenského rozehrávače Majerčáka, kteří tvoří kostru týmu. Naším hlavním cílem bude utkání ustát psychicky. Výhra by pro nás měla cenu zlata,“ podotkl trenér píseckých basketbalistů Jan Čech.

Na návrat do domácího prostředí se těší i kapitán Sršňů Vojtěch Sýkora, jenž rovněž upozorňuje na to, aby jeho tým k zápasu přistoupil s respektem a koncentrovaně. „Hostíme mužstvo, které se v letošní sezoně zatím trošku hledá. To však nic nemění na našem přístupu k utkání, do kterého budeme chtít vstoupit se stejným respektem jako do všech předchozích. Plně věřím, že když si nepřipustíme jakýkoli tlak a využijeme plnou halu jako šestého hráče na hřišti, tak můžeme zapsat čtvrtou výhru z posledních pěti utkání a dostat se tím do horní poloviny tabulky, což by bylo něco, o čem se před začátkem soutěže nikomu z nás ani nezdálo,“