Sršni už směřují svoje úsilí především k závěru dorosteneckých soutěží a tak nastoupili pouze s dvěma mladíky Procházkou a Pistulkou.

Úvod utkání byl ze strany hostů vlažnější. Možná, že to způsobila dlouhá cesta, možná nižší motivace, neboť tato série o 3. místo je obecně týmy považována za až zbytečnou. Sršni toho využili a úvod utkání zcela ovládli. Když v 8. minutě zvyšoval Englický na 29:17, zdálo se, že bude průběh zápasu jednoznačný. Bohužel lehkomyslnost Sršňů v obranné fázi byla v některých momentech do očí bijící. Když se k tomu přidalo i útočné trápení, Olomouc snížila ve 13. minutě na 32:30. Pak vzal osud utkání do rukou Michal Voldán, který během čtyř minut zaznamenal 14 bodů a především jeho ruka posunula Sršně do vedení 53:37. Do kabin se šlo za stavu 57:44.

Ve druhé půli bylo evidentní, že už si Hanáci nepřišli jen zaběhat. Utkání nabralo na dramatičnosti a emoce často převládly ve vystupování obou týmů. Olomoučtí nechtěli od Otavy odjet s nepříznivým výsledkem a náskok Sršňů se tenčil minutu po minutě. Šest minut před koncem snížili na rozdíl jediného bodu (88:87) a zdálo se, že nebude v silách Sršňů vítězství udržet. Písek však nechtěl z posledního utkání před vlastními fanoušky odejít poražen. Především díky vynikající práci na obranné polovině dovedl zápas nakonec k výhře, kterou poděkoval skvělým divákům za jejich celoroční podporu.

Sršni Písek – Basketbal Olomouc 110:98 (30:24, 27:20, 25:30, 28:24)

Sestava a body Sršňů: Šlechta 39, Voldán 22, Englický 13, Hejda 11, Mikolášek 7, Pistulka 6, Procházka 6, Špičák 6.

Trenér Miroslav Janovský po utkání řekl: „Ač mám sám velké pochybnosti o smyslu série o 3. místo, chtěli jsme se s našimi fanoušky rozloučit výhrou a dobrým výkonem. Myslím, že se to podařilo. Zápas nakonec přinesl velké emoce i krásné basketbalové momenty. Mám radost z našeho výkonu, výsledku i atmosféry v hale a moc děkuji fanouškům.“

Do nedělní odvety šli Sršni s polštářem 12 bodů. V jejich týmu už nenastoupil žádný dorostenec, neboť trenéři nechtěli zbytečně podstoupit riziko zranění před vrcholem mládežnických soutěží.

Náročné cestování nezanechalo na hostech žádné stopy. Do utkání vtrhli jak velká voda. První čtvrtinu vyhráli 25:17. Dominance hráčů ve žlutočerné kombinaci se ve druhé čtvrtině ještě navýšila. Sršni velmi dobře bránili a dařil se jim jak rychlý protiútok, tak i postupný útok, kdy se často po oku líbivých kombinacích dostávali do jednoduchého zakončení. V poločase se šlo do kabin za stavu 34:52.

Píseckým se podařil i vstup do druhé půle a prvních pět minut drželi uklidňující dvacetibodový náskok. Pak však Hanáci začali zlobit. Narůstající únava, problémy s množícími se fauly a také možná lehké polevení v koncentraci pod dojmem více než třicetibodového náskoku v souhrnu obou utkání na straně hostů a zjevná nechuť odejít poražen z posledního utkání sezóny na straně domácích, přinesly změnu ve vývoji. Do poslední čtvrtiny šli Písečtí za vedení 77:64. A i když o bronzu bylo prakticky rozhodnuto, bylo zjevné, že oba týmy chtějí vyhrát. Olomouc prokázala velkou dávku bojovnosti a její nejlepší trojkař v tomto utkání, Sehnal, čtyřicet sekund před koncem vyrovnal na 95:95. Sršni si však koncovku pohlídali. Skvělý týmový výkon podpořili vynikajícími statistikami Petr Šlechta a Pavel Englický.

Písečtí basketbalisté tak zopakovali své loňské umístění a 3. místem ve druhé nejvyšší republikové soutěži tak vyrovnali historicky nejlepší umístění.

Basketbal Olomouc – Sršni Písek 95:99 (17:25, 17:27, 30:25, 31:22)

Sestava a body Sršňů: Šlechta 36, Englický 21, Špičák 12, Hejda 10, Duda 9, Voldán 7, Mikolášek a Musil 2.

Trenér Miroslav Janovský po utkání řekl: „Ještě jednou bych moc rád poděkoval všem hráčům za výkon předvedený v sérii i za celou sezónu. Před sezónou došlo k poměrně razantnímu omlazení družstva a měli jsme trochu obavy, jak vše dopadne. Kluci to však zvládli velmi dobře. I když starší hráči mají svá mnohdy náročná zaměstnání či studia, dali basketbalu, co bylo potřeba a dotáhli tým ke třetímu místu.“

