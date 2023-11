Písecké basketbalisty v nejvyšší soutěži nyní čekají dvě utkání s Basketem Brno. Nejprve v sobotu 25. října zajíždějí k dohrávce 3. kola KNBL do jihomoravské metropole (15 hodin), o týden později v neděli 3. prosince tohoto soupeř v rámci 14. kola přivítají v Sršním hnízdě (17).

Písečtí basketbalisté po domácí porážce s pražským USK 59:77 nyní čekají dva duely s brněnským protivníkem. | Foto: Jan Škrle

A půjde jistě o zajímavou konfrontaci sil. Jihočeský nováček elitní soutěže je zatím v tabulce šestý, Brno hned za ním a oba mají shodnou bilanci šesti vítězství a pěti porážek. Zároveň už také půjde o souboj o účast v lepší skupině nadstavbové fáze, kterou po základní části zajistí minimálně šesté místo.

Brňané se po rozpačitém začátku rozjeli, o čemž svědčí pět výher z posledních šesti duelů. Naposledy si poradili s Pardubicemi po výsledku 86:79. Sršni si zase budou chtít zvednout náladu po domácí porážce s USK Praha 59:77.

„Utkání bude pro oba soupeře nesmírně důležité i vzhledem k tomu, že oba týmy mají shodnou bilanci. Zároveň je to pikantní v tom, že odveta se hraje hned příští neděli v Písku, a tak dvojutkání bude mít zcela jiný nádech. Výkony Brna v posledních týdnech nabírají na obrátkách a po horším vstupu do sezony se ukazuje pravý potenciál tohoto týmu. Zahraniční pivoti Lee, Zdanavičius, Brown-Soares v kombinaci se zkušenou dvojicí rozehrávačů Půlpán, Šiška budí respekt. Když k tomu připočteme stále se zlepšující brněnské mladíky Křivánka, Svobodu, Rychteckého a další, tak má trenér Vaněk k dispozici velmi zajímavý mix. Náš tým by měl být kompletní a s podporou více než padesáti fanoušků bude chtít překvapit na palubovce dalšího favorita. Nicméně víme, že k tomu vede cesta pouze přes náš stoprocentní výkon,“ je si vědom písecký trenér Jan Čech.

Bojovně naladěný je i kapitán Sršňů Vojtěch Sýkora. „Po nevydařeném domácím utkání s USK budeme chtít na horké půdě v Brně předvést daleko lepší výkon a pokusíme se vrátit zpět na vítěznou vlnu. Z naší strany bude rozhodující především nepřizpůsobit se hře soupeře, který působí velice organizovaně a v každém útoku trpělivě čeká na chybu soupeře. My se naopak opět budeme chtít prezentovat rychlou hrou a věřím, že když si budeme půjčovat míč z ruky a vytvářet si dobré pozice, tak můžeme uspět,“ věří opora Jihočechů.