Další vítězství, v pořadí už páté, do své sbírky přidali písečtí basketbalisté. Nováček Kooperativa NBL v 11. kole zdolal Olomoucko na jeho palubovce 98:81 a v tabulce mu patří lichotivá pátá příčka.

Písečtí basketbalisté zvítězili na palubovce Olomoucka 98:81. | Foto: archiv BK Redstone Olomoucko

Sršni se do svého soupeře zakousli, jak je jejich zvykem, a už ve druhé čtvrtině se dostali do šestnáctibodového náskoku. Z toho Olomoucko do přestávky mírně ubralo a po třech čtvrtinách svítilo na ukazateli skóre 68:72.

Na začátku závěrečné periody však Jihočeši získali rozhodující náskok, když nemilosrdně trestali chyby Hanáků a vytáhli skóre na 85:72. Závěr už si s přehledem pohlídali.

Ofenzivu vítězů táhli jako obvykle M. Svoboda (21 bodů + 11 doskoků), Novotný (17 bodů, z toho 5 trojek) a Sýkora (15 bodů, 10 doskoků a 9 asistencí).

Andrew Hipsher, trenér Olomoucka: „Zápas se mi vůbec nelíbil, přestože Písek ukázal, že je to velice kvalitní tým a hrál dobře. Nedokázali jsme především zastavit jeho střelce z dálky, kterým se opravdu dařilo. V několika případech se nám povedlo stáhnout větší ztrátu, pak nám ale soupeř dokázal vždy odskočit a výhru si pohlídal.“

Jan Čech, trenér Písku: „Nastoupili jsme disciplinovaně a říkali si, že když chceme vyhrát proti individuálně velice dobrému soupeři, musíme hrát jako tým. Pak nás srazily hloupé ztráty a Olomoucko se dotáhlo. Podobné to bylo i ve druhém poločase, dokázali jsme se ale vrátit k naší hře a zápas zvládli, což pramení z aktuálního sebevědomí.“

David Škranc, křídlo Olomoucka: „Několikrát jsme cítili, že můžeme jít přes soupeře, pak přišla těžká trojka a byli jsme zase dole. Měli skvělou střelbu z dálky, klobouk dolů. Pořád nás presovali, prakticky nehrají pět na pět, a když nedáte rychlé útoky, je to voda na jejich mlýn. Musím uznat, že se mi hra Písku líbí. Dokázali vyhrát v Pardubicích, porazit Opavu, to už prostě není náhoda.“

Pavel Englický, pivot Písku: „Bylo to z naší strany povedené utkání. Opět jsme přesvědčili, že to jde téměř na každé palubovce i s naší českou cestou. Věděli jsme, že Američané nejsou zvyklí na vysunutou obranu, a to se osvědčilo. Máme páté vítězství, to jsem před sezonou rozhodně nečekal. Spíš jsme mysleli, že tolik výher budeme mít na konci sezony. Šlo to rychle, máme z toho radost.“

V dalším utkání nejvyšší soutěže se Sršni představí ve své hale, kde v neděli 12. listopadu hostí pražskou Slavii (17 hodin), které bude chtít oplatit porážku 112:115 v prodloužení z úvodního kola.

BK Redstone Olomoucko – Sršni Photomate Písek 81:98 (19:25, 44:53, 68:72)

Nejvíce bodů: Shaver 23, Bailey 18, Škranc 12, Brayer 11 – M. Svoboda 21, Novotný 17, Sýkora 15, Borovka 13. Trojky: 9:14. Fauly: 17:20. Trestné hody: 14/20:8/17. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Kubiš. Diváci: 467.

Další výsledky 11. kola

Kolín – Ostrava 67:65, USK Praha – Pardubice 86:71, Slavia Praha – Brno 76:80, Opava – Děčín 116:91.

Kooperativa NBL

1. Nymburk 9 7 2 853:631 77,8%

2. Ústí nad Labem 10 7 3 887:801 70,0%

3. USK Praha 10 7 3 777:750 70,0%

4. Opava 9 6 3 826:758 66,7%

5. Písek 9 5 4 826:863 55,6%

6. Kolín 11 6 5 840:876 54,5%

7. Děčín 10 5 5 894:855 50,0%

8. Pardubice 10 5 5 850:841 50,0%

9. Brno 8 3 5 596:653 37,5%

10. Olomoucko 10 3 7 815:912 30,0%

11. Slavia Praha 10 3 7 799:941 30,0%

12. Ostrava 10 1 9 761:843 10,0%