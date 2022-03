V Novém Jičíně to byla bitva od prvních vteřin. Hned v úvodu se dostali domácí do čtyřbodového vedení a to byl také největšé rozdíl ve skóre v první čtvrtině. Na jejím konci vedli Sršni o dva body. A ti si udržovali vedení i ve čtvrtině druhé. Třikrát dokonce vedli o osm bodů, ale na přestávku šli "pouze" s tříbodovým náskokem. V polovině třetí čtvrtiny se skóre začalo mírně naklánět ve prospěch domácích, kteří šli do závěrečného dějství se třemi body navrch. Tento rozdíl Písečtí rychle vyrovnali. Novému Jičínu však vyšla závěrečná čtvrtina lépe, dostal se až na +11 a výhru již nepustil.

BC Nový Jičín - Sokol Sršni Písek 91:84 (23:25, 36:39, 55:52). Body Písku: M. Svoboda 29, V. Sýkora 27, P. Šlechta 14, M. Špičák 6, J. Svoboda 4, M. Mach a L. Mikolášek 2. Trestné hody: 19/10:16/15. Trojky: 30/13:32/7. Doskoky: 36:53. Ztráty míčů: 8:5. Osobní chyby: 15:23